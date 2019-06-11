Isparta’da planlı elektrik kesintisi

14 Haziran 2019 Cuma günü, 08.30-14.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır .

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta TR-190 (Bağkur2) kesici ölçü kabininden Kayı çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 14 haziran 2019 tarihinde, saat 08.30-14.00 arasında, beş buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Kayı Köyü, Kayı Sulama pompaları ve Verici istasyonları ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.