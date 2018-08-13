Bu spora önem vermek tarihe önem vermek demektirTürkiye Binicilik Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası 10-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Isparta Belediyesinin de sponsorluğunda Bozanönü köyünde gerçekleştirildi.Bozanönü köyünde bulunan Isparta Altı Spor Kulübünde düzenlenen yarışlar 4 kategoride gerçekleştirilirken, 50 binicinin katıldığı yarışlarda atlar 40, 60, 90, 104 ve 120 km’lik parkurlarda koştu. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, 104 km’lik parkurda gerçekleşen Isparta Belediyesi Kupasında dereceye giren binicilere para ödülü ve kupalarını takdim etti. 104 km’de Bekir Dilari (Nevşehir) birinci olurken, Hasan Sencer Baştuğ (İzmit) ikinci oldu.Yarışlar Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Önder Kefoğlu gözetiminde gerçekleştirildi. Yetkililer düzenlenen yarışlara maddi ve manevi destek veren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür etti. Başkan Günaydın ise yaptığı açıklamada, böyle bir etkinliği düzenleyen Isparta Atlı Spor Kulübü yöneticilerini tebrik ederek şunları söyledi:“Bu spora önem verilmesi lazım ve bunu kulübümüz gösteriyor. Bunu ata sporu olarak kabul etmek gerek, bu spora önem vermek tarihe önem vermek demektir. Bu spor dalını her zaman ileriye taşımak ve unutturmamak lazım. Yarışlara katılan sporcularımıza ve ödül alan arkadaşlarımızı kutluyorum”ISPARTA BELEDİYESİ