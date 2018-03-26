Isparta yaş pasta siparişiisparta bilgisayar servisi

ISPARTA'DA ASANSÖRÜ OLANLAR DİKKAT! ZORUNLU HALE GELİYOR

ISPARTA'DA ASANSÖRÜ OLANLAR DİKKAT! ZORUNLU HALE GELİYOR
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları

Bakanlık açıkladı! Zorunlu sigorta başlıyor

Asansörlerin yüzde 30’unun uygunluk belgesi alamaması ve artan kazalar nedeniyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, asansörler için zorunlu sigorta uygulaması başlatacak. Sigortayı, bina sahipleri ya da apartman yöneticileri yaptıracak.

 

Binalardaki asansörler, zorunlu sigorta kapsamına alınacak. Sadece bina sahipleri değil, asansörlerin bakım, onarım ve montajını yapan kurum ve kuruluşlar da zorunlu sigorta yaptıracak. Bugün için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki toplam asansör sayısı 477 binin üzerinde. Bunların 90 bine yakını yapılan denetimlerde tehlikeli olarak bulundu. Asansörlerde uygunsuzluk oranı ise yüzde 30’un üzerinde. Bu tablo, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık şimdilerde, asansör kazaları nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlara karşı zorunlu sigorta hazırlığında.

YÖNETİCİ YAPTIRACAK

 

Buna göre, bina sahipleri ya da apartman yöneticileri, asansör kazalarına karşı zorunlu sigorta yaptıracak. Yaptırılacak sorumluluk sigortası, asansör kazası sonucu vefat ya da sakatlık halinde devreye girecek ve ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı, sakat kalanlara da sakatlık tazminatı sigortadan ödenecek. Ayrıca kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri de sigorta teminatı içinde olacak. Bakanlığın asansör kazalarına karşı önlem olarak hazırladığı çalışma, sadece bina sahiplerine ya da apartman yöneticilerine yönelik değil; asansörlerin periyodik bakımını, montajını ve tamirini yapan kurumlar da ayrıca sorumluluk sigortası yaptıracak. Sigortacılar, asansörlerin bakım ve montaj işini yapan şirketlere yönelik sigortanın sektörün görüşüne açıldığını, ancak kazalara karşı yaptırılacak olan sorumluluk sigortasının henüz taslak aşamasında olduğunu söyledi.

İKİ AYRI SİGORTA OLACAK

Asansör kazalarına karşı sorumluluk sigortası, halen sigorta şirketleri tarafından uygulanıyor ancak zorunlu değil. Sigorta, konut ya işyerlerindeki periyodik bakımı yapılan, markalı asansörlerde meydana gelebilecek bir kaza sonucu zarar gören üçüncü kişilerin maddi ve bedeni zararlarını karşılıyor. Ayrıca istenirse, işverenin çalıştırdığı personele karşı sorumluluğu da sigortanın içine dahil ediliyor. Sigorta ile ölüm, sakatlık, yaralanma teminatları veriliyor; kaza nedeniyle üçüncü kişilerin mallarından meydana gelecek zararlar da karşılanıyor. Ayrıca sigorta şirketleri, tazminat taleplerinin dışında meydana gelen kaza sonrası açılacak davalar karşısında mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini de ödüyor. Son verilere göre de 2017’de sigorta şirketleri 5 bin 670 asansörü sorumluluk sigortası kapsamında sigortaladı; karşılığında da 407 milyon TL’ye yakın prim topladı. İsteğe bağlı sigortayı ise daha çok alışveriş merkezleri ile işyerleri yaptırdı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise, bir yönetmelikle, asansör kazalarına karşı sorumluluk sigortasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre, asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumların mesleki sorumluluk sigortasını yaptırması gerektiğine, hatta sigortası olmayan kuruluşların yetkisinin belediyeler tarafından durdurulacağının yönetmelikte yer aldığına dikkat çekerek, ancak çoğu kurumun sigorta yaptırmadığını söylüyor.

ASANSÖR SİGORTASI NASIL UYGULANACAK?

- Asansör kazası sonucu zarar görenlerin maddi ve bedeni zararları sigortadan karşılanacak.

- Kaza nedeniyle ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı ödenecek.

- Sakat kalanlara sakatlık tazminatı ödenecek.

- Kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri sigortadan karşılanacak.

- Kaza nedeniyle üçüncü kişilerin mallarından meydana gelecek maddi zararlar da sigorta kapsamına girecek.

- Tazminat taleplerinin dışında asansör kazası nedeniyle açılacak davalar karşısında mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri sigortadan karşılanacak.

- Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumlar ayrıca sigorta yaptıracak.

KAYNAKHÜRRİYET
 
GÜNCEL HABERLER
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Burdur Jandarma’dan eş zamanlı 3 operasyon!
Bakan'dan müjde! Katılan herkese 400 TL verilecek
ISPARTA'DA ASANSÖRÜ OLANLAR DİKKAT! ZORUNLU HALE GELİYOR
GSS borcu olanlar dikkat! Siliniyor
İkinci elde yeni dönem! Göreve başladılar
Herkesi ilgilendiriyor! Büyük değişiklik geliyor
Isparta Davrazspor 6-1 mağlup oldu!
Türkmenlerden Isparta şehitleri için ‘intikam’ sözü
Bu sakız bütün ağrıları kesiyor
Isparta’daki Afgan öğrencilerden ‘Afganistan - Türkiye Dostluk Gecesi’
Isparta’daki KYK’lılar 500 fidanı toprakla buluşturdu
Oto hırsızı Isparta'da yakalandı
Isparta'da 184 polisli 48 ekiple 102 iş yerine baskın
Isparta’da aranan 10 kişi yakalandı
​GÜLÜN KIYMETİNİ ISPARTA BELEDİYESİ OLARAK ARTIRACAĞIZ
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'ya kuruluyor
ADD Eğirdir Şube Başkanlığı’na Çelik seçildi
Bunu yapan tazminatsız kovulur
Isparta Belediyesi'nden kültür ve sosyal etkinlikler
Ispartalı bisikletçiler yol için teşekkür etti
Isparta Atabey’den Mehmetçiğe gönderilen bere ve çoraplar ulaştı
ISPARTA'NIN EN TAZE VE DOĞAL BALIKLARI
Yeni anneye devletten en az 5050 TL
300 koyun projesi dünyada ses getirdi!
Isparta'da DMD kas hastaları destek istiyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın KahramanlarıZeytin Dalı Harekatı'nın Kahramanları
Yaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!Yaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
Zeytin Dalı Harekatı'nın KahramanlarıYaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA GÖZ HASTANESİisparta perdeISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyorBunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyor19 Mart 2018
Isparta’da çıkan yangında evin odunluk kısmı yandıIsparta’da çıkan yangında evin odunluk kısmı yandı23 Mart 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'ya kuruluyorTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'ya kuruluyor24 Mart 2018
6 milyon asgari ücretlinin maaşı artık...6 milyon asgari ücretlinin maaşı artık...22 Mart 2018
Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi 20 Mart 2018
Isparta'da üniversiteli öğrenci kaldığı apartta ölü olarak bulundu Isparta'da üniversiteli öğrenci kaldığı apartta ölü olarak bulundu 23 Mart 2018
ÖNDER ŞEKERLEME AVM YENİ ŞUBE AÇIYORÖNDER ŞEKERLEME AVM YENİ ŞUBE AÇIYOR19 Mart 2018
Ev sahipleri dikkat! Son 1 haftaEv sahipleri dikkat! Son 1 hafta19 Mart 2018
Açıklama Bakan'dan geldi! 57 bin kişi alınacakAçıklama Bakan'dan geldi! 57 bin kişi alınacak23 Mart 2018
Tüm annelere 149 lira ödemeTüm annelere 149 lira ödeme20 Mart 2018
Resmi yürürlüğe girdi! 60 taksit yapılabilecekResmi yürürlüğe girdi! 60 taksit yapılabilecek23 Mart 2018
Yeni anneye devletten en az 5050 TLYeni anneye devletten en az 5050 TL24 Mart 2018
Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildiMilyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi22 Mart 2018
Milyonları ilgilendiren ayar!Maaşlar 30 TL artacakMilyonları ilgilendiren ayar!Maaşlar 30 TL artacak22 Mart 2018
SGK'ya başvuran alıyor! Eksik prime toplu paraSGK'ya başvuran alıyor! Eksik prime toplu para21 Mart 2018
Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesiBaşbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesi20 Mart 2018
ISPARTA'YA ​BAHAR GELDİ, ÇÜNÜR YENİŞEHİR ASFALTA KAVUŞUYORISPARTA'YA ​BAHAR GELDİ, ÇÜNÜR YENİŞEHİR ASFALTA KAVUŞUYOR22 Mart 2018
İNSUYU MAĞARASI ZİYARETE AÇILDIİNSUYU MAĞARASI ZİYARETE AÇILDI20 Mart 2018
Isparta Belediyesi'nden kültür ve sosyal etkinliklerIsparta Belediyesi'nden kültür ve sosyal etkinlikler24 Mart 2018
ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ BASIN BÜLTENİISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ20 Mart 2018