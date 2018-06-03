Isparta'da bu yılsergisininEbru Sanatçısı Mukadder Kavas gülün sanatsal boyutu için bu yıl 4. kezsergisi için Türkiye'nin dört bir yerinden gelen Ebru sanatçıları ile IYAŞ AVM'de sanat severler ile buluştu. Gül çiçeği desenli Ebru ve Katı Sanatı Sergi ve Çalıştayı için Türkiye’nin dört bir tarafından gelen sanatının duayenleri 1 Haziran’da Kültür Turizm İl Müdürlüğünde Ebru sanatının inceliklerini paylaştılar. 2 Haziran'da Gül Kenti Güneykent'te Gülün serüvenini yaşadılar. Ve bugün 3 Haziran'da sergileri ile sanatın gül tacını taktılar.Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün, sergi ile ilgili yaptığı açıklamada; ''4.Sergi ve Çalıştayında büyük emek veren başta Mukadder Hocam olmak üzere Ispartamıza gelen tüm Ebru sanatçılarımıza katkı sunan herkese kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.Gül tek başına çok şey . Ama gül sanatla herşey'' ifadelerine yer verdi.