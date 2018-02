Isparta Belediyesi Köy Buluşmaları programı Senirkent İlçesi ile devam etti. Pazar günü Senirkent’te düzenlenen programa Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. İlk olarak Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkanlar ardından 1994 yılında Diyarbakır’ın Hani ilçesinde şehit düşen Komando Er Oğuz Durak’ın Yassıören Köyündeki baba ocağını ziyaret etti. Burada anne Fadime ve baba Bahattin Durkak’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi. Ziyarete katılan İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş’ta Kur’an-ı Kerim okudu, dua edildi.Ziyaretin ardından Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın, Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu ve eşi Nurhan Civelekoğlu programın yapılacağı salona geldi. Burada İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan semazenler eşliğinde birbirinden güzel ilahilerini salonu dolduran vatandaşlar için seslendirdi.Senirkent ilçesinin geçmişte olduğu gibi bugünde teröre karşı en sert ve anlamlı tepkiyi veren yerleşim yerlerinden birisi olduğunu söyleyen Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu, “Hepinizden Allah razı olsun, şu kalabalığı vücuda getirdiniz, bizim bütün duygularımızı en yüksek seviyeye çıkardınız. Çünkü biz buna alışığız. Senirkent geçmişte bu tür olaylara en sert, ama en anlamlı tepkiyi veren bölgelerden birisi. Senirkent hiçbir zaman vatanı, bayrağı tehlikedeyken bir kenara oturup seyretmemiş bizzat işin içine girmiştir. Bize bu vatanın bir karış toprağına göz dikenler gelecekler, sizi bizi kalbimizin nasıl vurduğunu görecekler, daha sonra oturup bir daha düşünecekler. Bize kimse çatmasın cevabını alıyor. Hepimiz görüyoruz, benim insanım, benim yiğidim canını feda etmek için sadece diyor ki, selam söyleyin başka bir şey yok. Okuyun bize dua edin başka bir şey istemiyoruz. Böyle bir asil milletin evladı olduğumuz için de bu programı buraya getiren çok değerli Yusuf Ziya Günaydın başkanımıza teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Senirkent ilçesinin gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, Başkan Civelekoğlu ile 40 yıllık tanışık olduklarını hatırlattı. Civelekoğlu’nun nezaketli ve çalışkan bir insan olduğunu dile getiren Başkan Günaydın, Senirkent Belediyesi eski Başkanlarından merhum Süleyman Dönmez döneminde, ilçede asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Senirkent’in birkaç caddesinin daha asfaltlının yapılması gerektiğini dile getiren Günaydın, “Senirkent’e fazla bakmak istenilmiyor gibi geldi bana. Süleyman Bey döneminde Senirkent’i beraber asfaltlamıştık. O günden bu güne bir miktar asfalt yaptıkları zaman övünmeler çıkıyor. Biraz önce ilçemizi dolaştım daha asfaltlanacak çok yerler var. Madem ki eliniz bulaştı yapıverseniz. Ama yine ellerine gönüllerine sağlık gelmişler yapmışlar. Birkaç cadde acil yapılsa iyi olur. Bu arada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, ‘Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz’ İşte Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında kendi göbeğimizi kendi silahlarımızla işi bitiriyoruz. Evet bizde o yollarımızı başkanımla beraber kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, asfalt yapacağız. Bakmazlarsa bakmasınlar, vermezlerse vermesinler. Kazanıp biz yapacağız. Bu siyaset değil, benim gönlümden kopan samimiyetimden doğan bir konuşma. Hakikati konuşuyorum, gerçeği yapmak istiyorum. Bunun siyasetle alakası yok, bir de bu arkadaşlara buradan telkinde bulunuyorum. Bizim bu çalışmalarımızı kimse de kıskanmasın, biz çalışacağız ve başaracağız, başarıyoruz. Karşımızda kimseden de bir laf, söz istemiyoruz” şeklinde konuştu.Isparta Belediyesinin, başkanlıkta ara verdiği dönemde büyük bir deprem yaşadığını, büyük hasara uğradığını dile getiren Günaydın, “Beş yılda bu hasarı topladık. Şimdi Isparta Belediyesi zengin, yatırım yapan Türkiye’nin en iyi belediyelerinden. Isparta’yı 204 köyümüz ile birlikte bir bütün görüyorum” derken, güvenlik güçlerine gerek yurt içi, gerekse sınır ötesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatında başarı dileklerini iletti. Günaydın, “Bugün burada dua edeceğiz. İnanıyorum ki, Türkiye büyük bir zafer elde edecek” ifadelerinde bulundu.Konuşmaların ardından İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş, besmelenin önemi, Fatiha’nın anlamı, rızk ile ilgili konularda vatandaşlara bir konferans verdi. Her işe besmele ile başlanmasının önemine işaret eden Karataş, “Eve, işe giderken, yapacağımız her işe başlarken besmele çekmeliyiz. Besmelesiz yere şeytan girer. Allah’ın adıyla başladığımız her işte hayır vardır” dedi.Allah’ın her yarattığı canlının rızkını verdiğine değinen Prof. Dr. Mustafa Karataş “Herkes rızkıyla geliyor” derken, canlıların rızk endişesi taşımaması gerektiğini verdiği örneklerle anlattı. Karataş, hayırlı adil yöneticilerin, gençliğini Allah yolunda harcayanların, kalbi namaza bağlıların, birbirini Allah için sevenlerin, zinadan sakınanların, sadakayı gizli gizli verenlerin, bir tenhada kimse görmeden Allah’ı zikredenlerden olunması halinde mahşer günü kurtuluşun olacağını dile getirdi.‘Şirkten kaçının’ çağrısında bulunan Karataş, yine masuma iftira etmenin yedi helak edici günahlardan olduğunu ve kul hakkı olduğunu söyleyen Karataş, “Mahşerde iftiranın hesabı verilemeyecek” görüşlerinde bulundu.Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mustafa Karataş tüm şehitlerimiz için eller semaya açıldı, dualar edildi.