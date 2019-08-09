ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN

KURBAN BAYRAMI MESAJI





Türk Milleti olarak, yardımlaşma ve dayanışma gibi manevi değerlerin hatırlandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, iyilik ve hoşgörünün en ileri düzeyde yaşandığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğu içindeyiz.

Toplumsal hayatımızın simgeleşen günlerinden biri olan bayramlar, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, milli ve manevi inançlarımızı, örf ve adetlerimizle harmanlayıp, toplumsal ve kutsal değerlerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesinde önem arz eden müstesna günlerdir.

Bayramların anlamını, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı bu günlerle sınırlı tutmayarak yaşamımızın her dönemine ve tüm insani ilişkilerimize yansıtacağımıza inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatanı için canlarını veren şehitlerimizin ailelerinin, kahraman gazilerimizin, yetimlerimizin, onlara her zaman sahip çıkan aziz milletimizin ve Isparta’lı hemşehrilerimin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.