19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunan Isparta Muhtarlar Derneği üyeleri ardından Vali Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Vali Seymenoğlu tüm muhtarların gününü tebrik etti.Ziyaretteki açıklamalarında, göreve başladığı ilk günden beri tüm köy ve mahallelere muhtarlarla birlikte hizmet sunmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Seymenoğlu, muhtarlarla çalışmanın kendisini de güçlü kıldığını söyledi. Vali Seymenoğlu; “Muhtarlarla ortak çalışılması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla sizlerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Tek taraflı olarak bir hizmetin sunumu mümkün değildir. Onun için muhtarlarımız bizim için çok önemli. Asırlık bir müessese olan muhtarlık kurumu toplumumuzun bir ihtiyacı. Bu özel gününüzde sizlerle olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın bu anlamlı gününü tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.Ziyarette konuşan Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ise muhtarlar gününün bu yıl beşincisini kutladıklarını belirterek muhtarlık görevinin Osmanlıdan günümüze ulaşan ender görevlerden biri olduğunu söyledi.Muhtarlar günü buluşmasının ardından Vali Seymenoğlu, Isparta’da görev yapan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, belde belediye başkanları ve diğer ilgililerin katılımıyla Isparta merkez ve köylerinde görev yapan 70 muhtar ile Öğretmenevi toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak, köylerde yürütülen yatırım ve projelerle ilgili olarak İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu tarafından sunuş gerçekleştirildi. Daha sonra ise İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak tarafından il genelinde eğitim alanında tamamlanan ve devam eden projeler ile ilgili bir sunuş gerçekleştirdi.Muhtarlar toplantısındaki konuşmasında vatandaşa hizmet adına muhtarlar ile beraber olduklarını belirten Vali Seymenoğlu, alanda vatandaşa ulaşmada muhtarlık görevinin önemine değinerek herkese eşit hizmet mesajını yineledi. Vali Seymenoğlu, özellikle merkez mahalle muhtarlarına apartlar konusunda önemli bir uyarıda bulunarak; apart denetimlerinin sıklaşacağını ve apart sahiplerinin günübirlik kiralama yapmamalarını istedi. Vali Seymenoğlu’nun diğer dikkat çektiği husus ise umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatleriyle ilgili oldu. Bu saatlerin yeniden belirlenmesi için Belediye Başkanlığı’na düzenleme teklifinde bulunacaklarını aktardı.Muhtarlar buluşmasında söz isteyen muhtarlar da talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu ve diğer ilgilerle paylaşma fırsatı buldular.