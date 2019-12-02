Isparta Valisi Sanatçı Öğrencileri Kabul Etti

Isparta Valisi Sanatçı Öğrencileri Kabul Etti
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Vali Seymenoğlu Sanatçı Öğrencileri Kabul Etti

Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Valilik önünde Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen canlı performans ve resim etkinliğini ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu burada ebru çalışması yapmış, etkinlikte fotoğraflarını çeken öğrenciden de fotoğrafları kendine ulaştırmasını istemişti.

Vali Seymenoğlu bugün sanatçı öğrenciler Semra Bayık ve Sadık Enes Aydemir’i kabul ederek getirdikleri ebru ve fotoğrafı aldı. Görüşmede Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taner Türkcan ve öğretmenlerde hazır bulunurken Vali Seymenoğlu öğrenci ve öğretmenlere hediyeleri için teşekkür etti. Öğrencilere başarılar dileyen Vali Seymenoğlu öğrencilerden tüm arkadaşlarına selamlarını iletmelerini istedi.
 
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