Ülkemiz genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk hava ve ağır kış şartlan günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğinden; sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, herhangi bir sebepten dolayı evsiz, mekansız, kimsesiz oldukları veya sokakta yaşadıkları tespit edilen risk altındaki her yaştaki vatandaşlarımıza Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca durumlarını düzeltinceye kadar geçici barınma, yemek ve giyim imkanı sağlanacaktır.Duyarlı vatandaşlarımızın ve ilgililerin sokakta yaşadığı bilinen, görülen, duyulan herhangi bir vaka ile karşılaştıklarında en yakın kolluk kuvveti, mahalli idare veya diğer ilgili kurumlara İhbar veya başvuru yapmaları ve kurum yetkililerimizin ivedi olarak Valiliğimiz veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Aynı hizmetlerimiz ilçelerde ilçe Kaymakamlıklarımızca sağlanacaktır.Tüm halkımız ve ilgililerin gerekli duyarlılığı göstermelerini rica ederim.