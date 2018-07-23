BASIN AÇIKLAMASI

Sigorta primlerini,

İşsizlik sigortası primini,

İdari para cezalarını (% 50’si silinecektir),

4/b (BAĞ-KUR) primlerini,

İş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacaklarını,

Yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacakları,

BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan (EK-19 / EK-63) hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakları kapsamaktadır.

İl Müdürlüğümüz hizmet binaları dahil olmak üzere İl ve ilçelerinde vatandaşlarımızın kolaylıkla görebileceği yerlere bilgilendirme afişleri yaptırılarak asılmıştır.

Çok sayıda broşür bastırılarak dağıtımı sağlanmıştır.

İl merkezinde ve ilçelerimizde tarafımızdan çok sayıda bilgilendirme toplantıları düzenlenerek vatandaşlarımızın yapılandırmadan faydalanmaları sağlanmıştır.

Yazılı ve görsel basında devamlı olarak açıklamalar ve bilgilendirmeler yapılarak yapılandırma gündemde tutulmuştur.

Vatandaşlarımıza gerek telefon açarak gerekse bizzat ziyarette bulunarak bu çok önemli fırsatı kaçırmamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunduk.

Son haftaya girerken

31 Temmuz 2018

18 Mayıs 2018 Tarihinde 30425 sayı ileResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.7143 Sayılı Kanun Sosyal Güvenlik yönünden;2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ait,4/A, 4/B ve 4/C Sigortalılarının;Genel sağlık sigortası gelir testi yaptırmayanlar 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testi yaptıranlardan çıkan sonuca göre bu borçlar ilk tescilden itibaren tahakkuk edecek veya silinecektir.İl Müdürlüğümüzce 18 Mayıs 2018 tarihinde “un Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda,, İl Müdürlüğümüze yapılandırma başvuruda bulunan kişilerden 3.250’sinin işlemleri sonuçlandırılmış, toplam 86.973.262,56 TL borç yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmadan 5.519.305,85 TL tahsilat yapılmıştır.7143 Sayılı Kanun ile yapılandırmadan faydalanmak için son gün’dir. Sosyal Güvenlik Isparta İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı son güne kalmamaları hususunda uyarıyoruz.Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan basın açıklamasında da,belirtilmiştir.