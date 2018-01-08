Isparta Şehirlerarası Terminali Haberleri

Her kitleye hitap edecek olan ve 200 dönüm arazi üzerine projelendirilen Isparta Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal inşaatından çalışmalar son hızıyla sürüyor. Çalışmaları gece gündüz devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, çalışmaların hızlı gittiğini söyledi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, inşaat alanındaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Fen heyetimizle birlikte inşaat alanında en ince ayrıntılarına kadar incelemede bulundum. Hızımız iyi gidiyor. 200 dönümlük bir arazi üzerinde çalışılıyor. Yaşayan otogar, çarşı ve geleceğe teslim edilecek, uzun sürelere tekabül edecek bir çalışma. Hiç bir zaman buranın kullanımı ve modası geçmeyecek bir otogar planlaması yaptık. Isparta’ya 11 yaşında gelmiştim. O günden bu yana 5 defa otogarın yer değiştirdiğini gördüm. İyi ki onları görmüşüm, iyi ki 11 yaşından bu yana burada yaşamışım. Bunları görmenin ve meslek tahsilimizin şu faydası var. Bundan hareketle artık otogar alanı değişmesin, ebedileştirelim dedik. 1 milyon nüfusa ulaşılsa da değişmeyecek bir proje çizildi mi, çizildi, yapıldı mı, yapılıyor.Binanın taban su basmanları şu anda bitti. Bazı yerlerimizin bodumları bitti son tabyesi yapılıyor. Zincirleme bir çalışma var. Şu ana kadar 37 bin metreküp beton döktük. 17 bin tonu aşan tor çelik demir kullanıldı. Beton 60 ile dökülüyor. 8 derece şiddetindeki depreme dayanıklı bina yapıyoruz. Gülistan Mahallesine yapılmış olan binalar 30 senede yıkıldı. Biz bunu torunlarımızın, torunlarına bırakma hedefindeyiz. Isparta’da hem depreme dayanıklılığı hem de yapısal dayanıklılığını sağlamış bulunmaktayız. İnşallah Isparta’mıza kalıcı, mükemmel, fonksiyonlu binalar bırakmak istiyorum. Şimdiden bu çalışmanın Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum”