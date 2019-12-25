ŞEHİR HASTANESİ BÜLTENİ

HASTANEMİZ KALİTESİYLE TESCİLLENDİ

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Verimlilik ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Kalite Standartları Değerlendirmesi sonucunda tüm alanlarda değerlendirilmesi yapılan hastanemiz 96.79 puan aldı.Başhekimimiz F. Ruşen KESKİN, Hastanemizin aldığı puandan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “2017 yılında yapılan bir önceki değerlendirme puanımız 95.83 idi. 2 yılda bu rakamı 96.79 a çıkardık. Bu başarı yönetimimiz başta olmak üzere hastanemizde çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve personellerimizin başarısıdır. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma gayretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” Dedi.