ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'NİN ÇALIŞMALARINDAN MEMNUN OLDU!

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi yerinde incelemelerde bulunmak üzere Isparta Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti.Isparta Şehir Hastanesi birimleri ve polikliniklerinde incelemelerde bulunan Çelebi, birim sorumluları ve idari birimlerle düzenlenen toplantıda incelemelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tüm birim sorumluları ile tek tek tanışan daire Daire Başkanı Çelebi, "Hep birlikte daha iyiyi hedeflemeliyiz. “ dedi.