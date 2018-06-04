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Isparta Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında ikinci hayata 'Merhaba' dedi

Isparta Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında ikinci hayata 'Merhaba' dedi
ISPARTA
G.Tarihi: 04.06.2018 17:40
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Isparta Düğün Salonları

 
  - Zorla getirildiği Isparta Şehir Hastanesi’nde 85 yaşında ikinci hayata 'Merhaba' dedi 
  - Kanser olarak geldiği Isparta Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu   
  - Kalın bağırsak kanseriyken kapalı yöntemle ameliyat edilen hasta Hasan Atasoy:   
  - “Ben hiç böyle umut etmiyordum, yaşayacağımı hiç zannetmiyordum, fazladan yaşıyorum”   
 
 
 Isparta’da kalın bağırsak kanseri rahatsızlığı sonucunda son aşamaya gelinen süreçte zorla getirildiği hastanede, ilk kez uygulanan yöntemle sağlığına kavuşan 85 yaşındaki Hasan Atasoy, “Ben hiç böyle umut etmiyordum, yaşayacağımı hiç zannetmiyordum, fazladan yaşıyorum” dedi.   
  Isparta’da ömrünün sonuna geldiğini düşünerek zorla getirildiği Rektum Ca. (kalınbağırsak kanseri) rahatsızlığıyla Şehir Hastanesi’nde Laparaskopik Low Anterıor Rezeksiyonu ameliyatı yapılan 85 yaşındaki hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden hayata bağlandı. 
  Isparta Şehir Hastanesi’nde ilk kez kapalı yöntem olarak bilinen Laparaskopik Low Anterıor Rezeksiyonu ameliyatı gerçekleştirildi. 
  Op.Dr.Okudan, “Eskiden devlet hastanelerinde yapılamıyordu, 
  şimdi Şehir Hastanelerinde kolaylıkla yapabiliyoruz” 
  Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte yalnızca büyük ve önemli hastaneler ile üniversite hastanelerinde laparaskopik yöntemle yapılmaya başlanılan kalın bağırsak kanseri ameliyatlarının gerçekleştirildiğini belirten Isparta Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Murat Okudan, daha önce kısıtlı imkan ve teknolojik koşullarda devlet hastanelerinde uygulanamayan bu yöntemin artık Şehir Hastanelerinde kolaylıkla yapılabildiğini söyledi. 
  Hastanede ilk kez uyguladıkları yöntem hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Murat Okudan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Devlet Hastaneleri bünyesinde bugüne kadar hastanenin ve şartların yetersizliği nedeniyle bu tür ameliyatlar yapılamamıştı. Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte hastane kalite oranın yükselmesi, ileri laparoskopi konusunda bizim istek ve arzumuzun artması ve başhekimliğimizin bize gerekli destekleri vermesiyle birlikte teknik donanımlardaki eksiklerimizi tamamladık. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz ileri laparaskopik işlemleri, uygun vakalarda yapabilir hale geldik. Bundan sonra, bu tür vakalarda ileri laparaskopik işlemleri, uygun vakalarda yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

  “Genel durumu gayet iyi” 
  Rahatsızlığı dolayısıyla kendilerine gelen 85 yaşındaki Hasan Atasoy’a uyguladıkları tedavi ve yöntemden bahseden Op.Dr.Okudan, “Kanama şikayetiyle başvuran hastamız 85 yaşında. Yaptığımız endoskopik ve radyolojik tetkikler sonucunda, kalın bağırsağın son kısmında malin kitlesel bir lezyon saptandı. Hastaya laparaskopi cerrahi kararı aldık ve Laparaskopik Low Anterıor Rezeksiyonu dediğimiz işlemi gerçekleştirdik. Hastamızın genel durumu şu an gayet iyi. Takiplerinde herhangi bir sorun yok, vitalleri stabil. Kısa zamanda da taburcu olmasını planlamaktayız” diye konuştu. 

  Op.Dr.Çelik: “Kapalı yöntem ameliyatlar, çok çok avantajlı” 
  Son teknolojiyle birlikte artık tüm vakalarda laparaskopik yöntem uygulandığını dile getiren Isparta Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Girayhan Çelik, “Günümüzde artık tüm vakalarda laparaskopik işlemler uygulanmaktadır. Yaptığımız işlemin daha az girişimsel olması, hastalarımızda ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı olması, günlük hayata daha erken başlayabilme, daha az yara yeri olması açısından çok çok avantajlı bir yöntemdir. Isparta Şehir Hastanemizde ilk defa yaptığımız ameliyatta hastamız, bu avantajlardan dolayı günlük hayata daha erken dönüp, daha az ameliyat ağrısı çekti. Bundan sonraki dönemde de karşılaşacağı sıkıntılar daha az olmaktadır. Artık hastanemizde, mümkün olan tüm vakalarda ameliyatlarımızı kapalı yöntemle yapmaktayız. Mümkün olduğunca, eksiklerimizi gidererek önümüzdeki süreçte, yapılabilecek tüm ameliyatları kapalı yöntemle yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. 
  Atasoy: “Ben hiç böyle umut etmiyordum, yaşayacağımı hiç zannetmiyordum, fazladan yaşıyorum” 
  Rahatsızlığının ilerlemeye başladığı süreçte hastaneye eşi ve yakınları tarafından zorla getirildiğini, artık yolun sonuna geldiğini düşünmeye başladığını artan hasta Hasan Atasoy, “Artık iyiyim Allah’a şükür. Birkaç ay önce artık büyük abdestimden kan gelmeye başladı ve artık tahammül edemedim. Doktoruma müracaat ettik. Şimdi, şükür Allah’ıma, fazladan yaşıyorum. Ben hiç böyle umut etmiyordum, yaşayacağımı hiç zannetmiyordum, fazladan yaşıyorum” ifadelerini kullandı. 
  Atasoy ve eşi, Isparta Şehir Hastanesi’nde kendilerine gösterilen bakım ve diğer hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. 
 
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İHA                            
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