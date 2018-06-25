Isparta protokolü ve siyasiler oylarını kullandı

Isparta protokolü ve siyasiler oylarını kullandı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Isparta protokolü ve siyasiler oylarını kullandı   
  - Isparta Valisi Şehmus Günaydın:   
  - “Her türlü seçim güvenliği alındı, hiç kimsenin endişe etmesine gerek yok”   
 
 Isparta’da Vali Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile partilerin birinci sıra milletvekili adayları oylarını çeşitli okul ve sandıklarda kullandı. Seçim kampanyası sırasında Isparta’da vatandaş ve kolluk kuvvetlerinin gerekli sağduyu ve tedbirlerini alarak bugün sandığa gidildiğini belirten Vali Günaydın, “Benim burada vatandaşlarım ve görevli arkadaşlarımdan ricam; aynı şekilde, aynı kararlılık, çaba ve gayret içerisinde sandıklar açılıp, oylar sayıldıktan sonra, artık her şey kesinleştikten sonra herkes, görevlerini iyi bir şekilde yapmanın gururu ile evlerine gitsin istiyorum. Vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde sandıklara gidiyorlar, oylarını kullanıyorlar, hiç kimsenin endişe etmesine gerek yok” dedi   
   
  Vali Günaydın’dan vatandaş ve kolluk kuvvetlerine sağduyu ve tedbir teşekkürü 
  Isparta Valisi Şehmus Günaydın, eşi Aysel Günaydın ile birlikte Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi’nde (ŞAİK) bulunan 1289 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, “Artık, milletimiz son sözü söyleyecek. Demokrasinin güzelliğini yaşıyoruz. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki; vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sağduyu ve arkadaşlarımızın aldığı tedbirler sayesinde kampanya dönemini sorunsuz bir şekilde atlattık. Ben bu konuda duyarlılık ve özveri gösteren, buna katkı sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi. 
  
 “Hiç kimsenin endişe etmesine gerek yok” 
  Vali Günaydın açıklamalarının devamında, “Bugün itibariyle vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. İl merkezi, ilçe ve köylerimizde vatandaşlarımız, sandık başlarına giderek, vatandaşlık görevlerini ifa ediyorlar. Tabii ki şu ana kadar, çok şükür sakin bir ortamda seçim süreci işliyor. Burada özellikle, emniyet ve jandarma görevlilerimizin aldığı tedbirler en üst seviyede. Vatandaşlarımızın da da buna çok olumlu katkısı sonucunda, şu ana kadar yine herhangi bir olumsuzluk yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız. Benim burada vatandaşlarım ve görevli arkadaşlarımdan ricam; aynı şekilde, aynı kararlılık, çaba ve gayret içerisinde sandıklar açılıp, oylar sayıldıktan sonra, artık her şey kesinleştikten sonra herkes, görevlerini iyi bir şekilde yapmanın gururu ile evlerine gitsin istiyorum. Bunun için az kaldı. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin aynı duyarlılıkla da görevlerine devam etmelerini bekliyoruz. İlçelerimizde ve köylerimizde arkadaşlarımızın bize ilettikleri herhangi bir olumsuzluk yok. Vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde sandıklara gidiyorlar, oylarını kullanıyorlar, hiç kimsenin endişe etmesine gerek yok” dedi. 
   
  Günaydın: “Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” 
  Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ve kızı Zeynep Günaydın ile birlikte öğle saatlerinde Nazmi Toker Ortaokulu’na giderek 1373 nolu sandıkta oyunu kullandı. 
  Belediye Başkanı Günaydın, oy kullanma işlemi sonrasında yaptığı açıklamada, “Demokrasimizin en güzel günü olan bugün de seçimlerimiz rahat ve huzurlu bir ortamda geçiyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 
   
  Bilgiç: “Çok daha güçlü Türkiye’ye doğru” 
  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Isparta Milletvekili ve Adayı Süreyya Sadi Bilgiç de oyunu Isparta Emre Mahallesi’ndeki Kamile Gürkan Ortaokulu’nda kullandı. 
  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bilgiç oy kullanma işlemi sonrasında yaptığı açıklamada, “Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Memleketimiz, milletimiz, Isparta’mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Katılım yüksek olacak gibi görünüyor. Biz sakinlik içerisinde Isparta’daki seçimleri götürüyoruz. İnşallah sonuna kadar da böyle devam eder. İnanıyoruz ki bir kez daha milli irade galip gelecek ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile güçlü bir şekilde hükümete devam edeceğiz. Biz hep söylüyoruz; güçlü hükümet, itibarlı meclis, güçlü meclis ve tarafsız tam bağımsız etkin bir yargı. İnşallah bunlar yeni cumhurbaşkanı hükümet sistemimizle birlikte yerine oturacak. Bugüne kadar kuvvetler ayrılığı ilkesinden söz etmek mümkün değildi. Bunu hep dile getirdik. Düzgün çalışmayan bir yargı vardı. Maalesef yürütme, yasamanın üzerinde son derece etkin, meclis yasama ve denetleme faaliyetlerini tam olarak yerine getiremeyen bir sistemden, çok daha güçlü Türkiye’ye doğru hep beraber yarın sabahtan itibaren yürüyeceğiz” diye konuştu. 
   
  Oyunu kullandı, YSK’daki görevi için Ankara’ya gitti 
  Kentte sabah saatlerinde oyunu kullanan AK Parti Genel Merkez Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Milletvekili Adayı Recep Özel oldu. Sabah 08.00’de mezun olduğu ŞAİK Lisesi’nde sandık başına giderek oyunu kullanan Recep Özel, “Oyumuzu, her zaman mezunu olmaktan gurur duyduğum bana çok şeyler kazandıran ŞAİK Lisesi’nde kullandık. Hayırlı olsun. Vakit Recep Tayyip Erdoğan vakti. Vakit AK Parti Vakti” dedi. Özel, oyunu kullandıktan sonra görevli olduğu YSK Temsilciliği için Ankara’ya hareket etti. 
   
MHP’li Sönmez: “Cumhur ittifakı kazanacak” 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez, oyunu ailesiyle birlikte Yalvaç ilçesindeki Abdurrahman Bey İlkokulu’nda kullandı. Oy kullanma işlemi sonrasında, seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen MHP Milletvekili Adayı Sönmez, “Allah’a hamdolsun, oyumuzu kullandık. İnşallah, ilk turda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kazanacak ve TBMM’de de güçlü bir MHP olacak” ifadelerine yer verdi. 
 
CHP’li Ceyhan da oyunu ŞAİK Lisesi’nde kullandı 
  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Adayı Mustafa Ceyhan da oyunu, mezun olduğu ŞAİK Lisesi’nde kullanırken, “Sandık görevlilerimiz gerekli tüm tedbirleri aldı. Oylarımıza sahip çıkarak seçim sürecini tamamlamış ve büyük başarılar elde etmiş olacağız" ifadelerini kullandı. 
   
Cesur’dan ‘Hayırlı ve uğurlu olsun’ dileklerinde bulundu 
  İYİ Parti Isparta Milletvekili Adayı Dr. Aylin Cesur oyunu Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Mavi Göl Ortaokulu’nda kullandı. Partilileri ve eşiyle birlikte il merkezinden ilçeye giden Milletvekili Adayı Cesur, burada bulunan 1040 nolu sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.  Oy kullanma işlemi sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Cesur, hür iradenin sandıklarda tecelli edeceğini belirterek, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. 
   
Gencay: “Tercih vatandaşın, hayırlı olsun” 
  Saadet Partisi (SP) Isparta Milletvekili Adayı Cevat Gencay ise oyunu Kamile Gürkan Ortaokulu’nda kullanarak, “Tercih vatandaşın. Ülkemiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu 
 
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İHA                            
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