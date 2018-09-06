MEB STANDARLARINA UYGUN
Isparta'da 15 yıldır hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, (MEB) onayını almış ve bakanlığın istediği tüm özelliklerin mevcut olduğu Özel Gülçin Yüksek Öğrenim Kız Yurdu Isparta'da bir çok öğrencinin güvenerek tercih ettiği ve başarıyı yakalayabileceğiniz huzurlu,ferah bir ortam sunuyor.
Coğrafi konumu itibariyle şehir merkezine, alışveriş merkezlerine ,yürüyüş parkına ve daha bir çok mağazaya yürüyerek çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz.
Ayrıca belirli periyotlarda düzenlenen ücretsiz sosyal etkinliklerde yeralıyor. (Örneğin Isparta'nın doğal güzelliklerine gezi)
''GÜVENLİĞE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ''
Öğrencilerin güvenliği için yurtta kamera sistemi ve parmak izi ile yurda giriş sistemi bulunmaktadır.
MEB ÖZEL GÜLÇİN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA BULUNAN DİĞER ÖZELLİKLER
- Doğalgaz Isıtma Sistemi
- Kütüphane
- Çamaşırhane
- Avm ve Otogara 30 Metre Uzaklık
- Otobüs Duraklarına çok yakın yürüme mesafesinde
- Aynalı Elbise Dolabı
- Dinlenme Salonu ve Bahçe
- Temiz Havada Sohbet Edebileceğiniz Geniş Teras
- Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemekleri
- Yangın çıkışı
- Çalışma Odası
- Gün Boyu Sıcak Su
- Ahşap ve Ortopedik Yataklar
- Bilgisayar Odası ve Kablosuz İnternet Bağlantısı
Bahçelievler mahallesi 108. cadde Isparta şehirlerarası otogar karşısı0246 228 56 72 - 0246 228 56 73