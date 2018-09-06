Doğalgaz Isıtma Sistemi

Kütüphane

Çamaşırhane

Avm ve Otogara 30 Metre Uzaklık

Otobüs Duraklarına çok yakın yürüme mesafesinde

Aynalı Elbise Dolabı

Dinlenme Salonu ve Bahçe

Temiz Havada Sohbet Edebileceğiniz Geniş Teras

Sabah Kahvaltısı ve Akşam Yemekleri

Yangın çıkışı

Çalışma Odası

Gün Boyu Sıcak Su

Ahşap ve Ortopedik Yataklar

Bilgisayar Odası ve Kablosuz İnternet Bağlantısı

Isparta'da 15 yıldır hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, (MEB) onayını almış ve bakanlığın istediği tüm özelliklerin mevcut olduğu Özel Gülçin Yüksek Öğrenim Kız Yurdu Isparta'da bir çok öğrencinin güvenerek tercih ettiği ve başarıyı yakalayabileceğiniz huzurlu,ferah bir ortam sunuyor.Coğrafi konumu itibariyle şehir merkezine, alışveriş merkezlerine ,yürüyüş parkına ve daha bir çok mağazaya yürüyerek çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz.Ayrıca belirli periyotlarda düzenlenen ücretsiz sosyal etkinliklerde yeralıyor. (Örneğin Isparta'nın doğal güzelliklerine gezi)Öğrencilerin güvenliği için yurtta kamera sistemi ve parmak izi ile yurda giriş sistemi bulunmaktadır.Bahçelievler mahallesi 108. cadde Isparta şehirlerarası otogar karşısı