ISPARTA KUYUCAK KÖYÜ LAVANTA HABERLERİ

ISPARTA Valisi Şehmus Günaydın'ın tanıtımı için büyük gayret sarf ettiği Lavanta kokulu köy Kuyucak televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmasında soruldu. Tanıtım için büyük katkı oluşturdu.Turizmde yeni gözdemiz Kuyucak Köyü, FOX TV ekranlarında izlenen "Milyonluk Resim" yarışmasında soru olarak çıktı. Soruda iseIsparta'nın Lavanta Bahçesi'nden bir kare paylaşılarak "Resimdeki Bitkinin Yetiştirilmesinde Dünyanın En Önemli Üretim Merkezlerinden Biri Olan Kuyucak Köyü, Hangi İlimize Bağlıdır" ekrana geldi.Tanıtım için büyük katkı oluşturan soru ise Ispartalılar tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılıyor.