ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM

ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM
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ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun öncülüğünde BAKA’nın hazırladığı programda; Isparta ile Bulgaristan’ın Kazanlık Kasabası belediyeleri arasında gül turizmi ve gül üretiminde işbirliği için önemli ilk adım atıldı. Gül üretimi ve gül turizmi konusundaki çalışmalarıyla bilinen Kazanlık’taki inceleme ve tecrübe paylaşımı programına katılan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, “Kazanlık Belediye Başkanı Galina Stoyanova, gül konusunda önemli iki şehrin aynı masada sektör temsilcilerini buluşturması gerektiğini ifade etti. Isparta gül sektörü temsilcilerini şehrine davet etti. Çok verimli geçen görüşmenin Ispartamız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Sürdürebilir kalkınma ve turizm hedefiyle çalışmalarını sürdüren BAKA, Isparta’nın önemli sektörlerinden gül ve gül ürünleri üretimi, turizmine yönelik yerinde inceleme ve tecrübe paylaşımı programı hazırladı. BAKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun direktifleriyle BAKA, Bulgaristan’ın gül turizmi ve üretimi konusundaki çalışmalarıyla bilinen Kazanlık Kasabası’na yönelik 3 günlük program hazırladı. Isparta’dan gül turizmi, gül ve gül ürünleri üretimi, kozmetik ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan heyetin katıldığı bilgilenme tecrübe paylaşımı ve yerinde inceleme programına; Isparta’dan gül ve lavanta konusunda çalışmaları olan Eğirdir Kaymakamlığı, Isparta ve Güneykent belediyelerinin temsilcileri, SDÜ Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi akademisyenleri ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) üyesi işadamları katıldı.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Kazanlık’ta iyi uygulama örneklerini yerinde görüp fikir alışverişinde bulunan Isparta heyeti, kasabadaki gül ve lavanta bahçeleri ile gül yağı fabrikalarını da inceledi. Gül ve gül ürünleri üretim teknikleri geliştirmekte yüz yıldan fazla tecrübesi olan Kazanlık Gül Enstitüsü’nün gül ıslahı çalışmaları hakkında da bilgi alan Isparta heyeti, gül müzesi de gezip inceleme fırsatı buldu.
Kazanlık Belediyesi’ne de davet edilen Isparta heyeti, kardeş belediye olan 8 ülke şehrinin belediye başkanları ile birlikte A protokol olarak ağırlandı. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdtin Gözgün, Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal ile birlikte Kazanlık Belediye Başkanı Galina Stoyanova biraraya gelip fikir alışverişi ve değerlendirmede bulundu.

İŞBİRLİĞİNE İÇİN ÖNEMLİ ADIM
Karşılıklı hediyelerin verildiği işbirliğine yönelik önemli ilk adımın atıldığı görüşmeyi değerlendiren Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, “Sayın Başkan ve sektörün öncülerini Isparta’ya davet ettik. Başkan Hanım ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti belirtirken Isparta’yı hep masal gibi dinlediklerini gül konusunda önemli iki şehrin aynı masada sektör temsilcilerini buluşturması gerektiğini ifade etti. Isparta gül sektörü temsilcilerini şehrine davet etti. Çok verimli geçen görüşmenin Ispartamız için hayırlı olmasını diliyorum. Bu fırsatı bizlere sunan Sayın Valimize ve Ajansımız BAKA’ya teşekkür ediyorum. Kazanlık Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Sunay Bey, Meclis üyesi Rıdvan kardeşim ve de gül sektörünün en büyük işletmecisi olan Muhsin Beye alakalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Isparta heyeti, 3 günlük yoğun programını Kazanlık Gül Festivali’ni de yerinde görüp inceledikten sonra Isparta’ya dönecek.
 
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ISPARTA KAZANLIK İŞBİRLİĞİNDE İLK ADIM
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