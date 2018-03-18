Iyaş Group, düzenlediği kampanyalarla bugüne kadar yüzlerce kişiye hediyeler kazandırdı. Iyaş Group bu yıl da 20.yılına özel 10 numara bir kampanya uygulaması ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. 14 Mart-12 Eylül 2018 tarihleri arasında yürütülecek kampanya kapsamında Iyaş Market tüm şubeleri, Iyaşpark AVM, Iyaş Bulvar AVM’de yapılacak tüm alışverişlerinizde 100 TL’lik alışverişe bir kupon alarak katılım hakkı kazanıyorsunuz. “20.YILDA 10 NUMARA KAMPANYA” sloganı ile başlatılan kampanyanın hediye planı şöyle:10 Adet Fiat Egea HB10 Adet Umre (tek kişilik)10 Adet Vestel Smart 140 ekran 55” led TV10 Adet İkbal Termal Otel tatil (2 kişi 2 gece)Kampanya tarihleri arasında Iyaş Market tüm şubeleri ve Iyaşpark AVM, Iyaş Bulvar AVM, içerisindeki bütün mağaza ve stantlardan aynı gün içinde toplamda (Kömür, Akaryakıt, Tütün ve Tütün mamulleri harcamaları hariç) 100 TL ve katları tutarında (Her 100 TL ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapıp fiş / faturaları ile birlikte kampanya stantlarına gelerek kayıt yaptıran herkes çekilişe katılma hakkına sahip olacak. Katılımcılar kayıtlarını kurulan kampanya stantlarından dilediklerinde yaptırabilecekler. Ayrıca yine Market ve diğer şirket guruplarına ait faturalarını birleştirebilecekler. Bölge halkının her yıl yoğun ilgi gösterdiği ve katılım sayısının artarak devam ettiği kampanyaya bu yıl 500 bin kişinin üzerinde katılım olması bekleniyor.Çekiliş, 22.9.2018 tarihinde saat 15.00’de Iyaş Bulvar AVM’de yapılacak. Noter huzurunda ve halka açık olarak yapılacak olan çekilişler www.iyas.com.tr, www.iyasparkavm.com ve www.iyasbulvar.com web sitelerinde yayınlanarak asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalı ile tebligat yapılacak.