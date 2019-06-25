Isparta işkurdan önemli duyuru kontenjan 429 kişi

Isparta işkurdan önemli duyuru kontenjan 429 kişi
ISPARTA
G.Tarihi: 25.06.2019 11:14
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİ
İl Müdürlüğümüz ile ekli listede belirtilen kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde; 08 Temmuz 2019- 30 Eylül 2019 tarihleri arasında 429 kişilik Sosyal Çalışma Programı uygulanacaktır.
SÇP Kurum portalı üzerinden 25 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında, dört gün süreyle katılım şartlarını sağlayanların başvurusuna açılarak, www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online (çevrimiçi) kullanıcı girişi yapılarak başvurular gerçekleştirilecektir.
Katılımcı Seçim Yöntemi “Liste Yöntemi (Merkezi Elektronik Kura Sistemi” olarak 05.07.2019 tarihinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

SÇP’nin Hedefi
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim öğrencilerinin (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç) çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda sunulan hizmetlere geçici süreyle katılımlarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmaktır.

SÇP Uygulanabilecek Alanlar
SÇP uygulanabilecek alanların belirlenmesinde İl Müdürlüğünce kamu yararı gözetilir. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarıyla en fazla üç ay süreyle aşağıdaki alanlarda SÇP uygulanabilir.
  1. Doğanın korunması.
  2. Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.
  3. Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.
ç) Kamu kumrularının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

Katılımcı Genel Şartları
  1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, çalışıyor kaydının olmamasını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden SÇP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Yabancı öğrenciler ve iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler SÇP’ye katılamazlar. 5510 sayılı kanunun 5 inci maddesi kapsamında kısa vadeli sigortalılıkları bulunanlar SÇP’ye katılamazlar.
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.
  3. Emekli ve malul aylığı almamak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını İfade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar SÇP’ye katılabilir.
  4. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim kuramlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç). Uzaktan eğitim alanlar SÇP’ye katılabilir. Katılımcı adaylarının öğrencilik statüsüne ilişkin veriler web servis aracılığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığından alınacak olup web servisin kullanılamadığı durumlarda katılımcı adaylarından aktif öğrencilik durumlarını gösterir belge istenebilecektir.
  5. SÇP’lerin uygulama süresi içerisinde, dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler programlardan yararlanamaz. Üniversitelerin yaz okulu uygulama programlarından ders alan öğrenciler SÇP’den yararlanamaz.
Katılımcı Özel Şartlar
Katılımcı olabilmek için öğrencilerin programın başladığı tarihi içine alan eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılı sonu itibarıyla;
  1. Genel akademik not ortalamasının not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2 ve üzerinde olması,
  2. Genel akademik not ortalamasının 100’lük Sistemde 53.33 ve üzeri üzerinde olması,
  3. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olunmadığının belgelendirilmesi, Şartlarından birini sağlamaları şartı getirilmiştir.
SÇP’nin Süresi ve Tekrar Yararlanma
SÇP'lerden yükseköğrenim süresi boyunca toplamda en fazla 90 gün yararlanılabilir. Bir eğitim-öğretim yılının yaz döneminde düzenlenecek SÇP’lerden en fazla 42 gün yararlanılabilir. Uygulama süresi günlük yedi buçuk saat çalışma, yarım saat dinlenme olmak üzere haftada üç gün şeklinde olacaktır.
Kamuoyuna önemle duyurur.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
NoİlilçePortal NoYüklenici KurumKontenjanUygulama Alanı
1İspartaMerkez601415İsparta il Kültür Turizm Müdürlüğü69Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması,
2İspartaMerkez600406İsparta ¡1 Tarım ve Orman Müdürlüğü30Doğanın Korunması
3İspartaMerkez600402İsparta Belediyesi40Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi
4İspartaMerkez601195İsparta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler ¡1 Müdürlüğü40Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi
5İspartaMerkez601297İsparta Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğ5Doğanın Korunması
6İspartaMerkez601287Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü25Doğanın Korunması
7İspartaEğirdir600287Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü10Doğanın Korunması
8İspartaEğirdir601289Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü10Doğanın Korunması
9İspartaMerkez600261İsparta Gençlik ve Spor il Müdürlüğü30Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi
10İspartaMerkez600168İsparta il Müftülüğü70Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi
11İspartaMerkez601301İSPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ40Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi
12İspartaMerkez600191İSPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ5Doğanın Korunması
13İspartaMerkez600307İSPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ5Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması
14İspartaMerkez601407Süleyman Demirel Üniversitesi40Kamu Kurumlarının Kültürel ve Sosyal Hizmetlerinin Desteklenmesi
15İspartaMerkez600179Süleyman Demirel Üniversitesi5Kütüphanelerin Bakımı ve Düzeni
16İspartaMerkez601307Süleyman Demirel Üniversitesi5Doğanın Korunması
    TOPLAM KATILIMCI SAYISI429 
 

 
 
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