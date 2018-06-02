4 yıldır gülü sanatla buluşturanEbru çalıştayının mimarı Mukadder Kavas Hoca ve Türkiye’nin dört bir tarafından Güneykent'e gelen Ebru sanatçıları,birbirinden güzel şaheserleri gül bahçesinde tanıttı.Güneyket Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün. ''Ayrıca öyle güzel bir sürpriz yaşadım ki gül bahçesinde Doğum günü pastası. Tüm sanatçılarımıza kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Gül sizinle dile geldi.''Dedi.Ayrıca Gözgün, Yarın Iyaşparkta düzenlenececek sergiye de herkesi davet etti.İşte Güneykent Gül Bakçelerinde tatnılan muhteşem el emeği eserler...