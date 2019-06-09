Isparta'da 12 -16 Haziran günleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Ulusal Kozmetik Ürünleri ve Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri kampsamında Kültür Sarayı’nda amatör ses yarışması ön elemeleri gerçekleştirildi.Muhteşem sahne ve ses performansı sergileyen 16 yarışmacı arasından seçilecek kişiler , gül sesini arıyor ses yarışması için sahne alacak.Öte yandan ön elemeyi geçen ve Gül Sesini Arıyor ses yarışmasında sahne alacak kişilerin isimleri ve detaylar az sonra gelecek...