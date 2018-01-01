ISPARTA EMNİYET NOKTALARINI GEZDİ

Vali Günaydın, 2018'i Emniyet Teşkilatıyla karşıladı



Vali Günaydın ve İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol,Başbakan Binali Yıdırımın yoğun programından sonra, yeni yıla huzurlu girmek için Emniyet noktalarını ziyaret ettiler.

Yılın son gününü emniyet teşkilatıyla birlikte geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Günaydın, 'Emniyet hizmetleri asla zafiyet gösterilmemesi gereken hizmetlerdir. Vatandaşlarımızın, polisin her an görevde olduğunu bilme duygusu huzurlu ve güvenli yaşamın en önemli teminatıdır. Yeni yılın herkese mutluluk getirmesini temenni ediyorum' dedi.