ISPARTA EMNİYET NARKOTİK HABERLERİ

Isparta Emniyeti'nden Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, küçük yaşta çocuğa uyuşturucu vermeye ve kullanımını özendirmeye çalıştığı iddia edilen 6 şüpheliden biri tutuklandı.



Isparta'da sabaha karşı küçük yaşta bir kız çocuğuna uyuşturucu madde vermeye çalıştıkları öne sürülen zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz pazar gecesi saat 03.00 sıralarında, Sidre Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, küçük yaşta bir kız çocuğuna uyuşturucu verilmeye çalışıldığı bilgisini alan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti.



Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra düğmeye basan Narkotik Ekipleri, bir adrese düzenlediklerdi operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.



Bahse konu adreste yapılan aramalarda, 6 şüpheli ile birlikte 2 adet Ecstacy hap ele geçirildiği öğrenildi.



Emniyet güçleri tarafından yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, şüphelilerden 5'ine 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, E.İ. isimli bir şüphelinin de 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmaya teşvik etmek' suçundan ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildiği belirtildi.



Bugün hakim karşısına çıkarılan E.İ.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.