- Türkiye’deki elma üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Isparta’da, ‘Elma'nın Başkenti’ olarak anılan Eğirdir'de hasada başlandı.Elma hasadına başlanılmasıyla birlikte elma bahçeleri ve soğuk hava depolarında yoğun bir hareketlilik yaşandı.Eğirdir bölgesinde elma kalitesinin yüksek olması, elma üreticilerinin yüzünü güldürürken, elma fiyatlarının halen bahçelerde 1 lira 60 kuruş ila 1 lira 90 kuruş arasında değiştiği açıklandı.Eğirdir'de yaklaşık 55 bin dekarlık arazide yapılan elma üretiminde, bu yıl 300 bin tonun üzerinde rekolte beklenmekte olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Turgut, halihazırda 25 adet özel soğukhava deposu, 10 adet de Kalkınma Kooperatiflerine ait olmak üzere, Eğirdir ve köylerinde toplam 35 adet soğuk hava deposunun bulunduğunu anlattı.İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabirine konuşan Turgut, soğuk hava depolarının halihazırda tam kapasite ile doluluk oranına ulaştığını ve yetiştirilen elmalarda herhangi bir kalite, hastalık ve zararlı sorununun olmadığını belirtti.Eğirdir'deki elma hasadına, dönem olarak çeşitlere göre değişmekle beraber, 15 Eylül'de Scarlet Spur çeşidiyle başlandığını ve yaklaşık Kasım ayının ortalarında Pink Lady çeşidiyle sonlandığını sözlerine ekleyen Turgut, hasat döneminin tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diledi.İHA