Isparta’daki KYK bünyesinde kalan çok sayıda üniversite öğrencisi 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlik ile 500 fidanı toprakla buluşturdu.Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) ‘Her KYK'lı 1 fidan’ sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlediği fidan dikimi Isparta’da da gerçekleştirildi. Isparta Gölcük Yolu üzerindeki KYK Ormanı arazisinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine KYK yetkilileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Düzenlenen etkinlikte yaklaşık 500 fidan toprakla buluşurken, dikilen fidanlar Afrin şehitlerine atfedildi.Fidan dikim etkinliği sonrasında konuşan KYK İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, “Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde barınan öğrencilerimizle birlikte Gölcük mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirdik. Her şey yeşil bir Isparta ve gençliğimizin doğa sevgisine ulaşabilmeleri için” ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)