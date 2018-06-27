Isparta’da trafik kazası: 3 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ercan A. yönetimindeki 42 RK 559 Plakalı kamyonet ile İsmail Ş. yönetimindeki 32 YH 413 plakalı traktör, saat 15.00 sıralarında Eğirdir-Konya karayolu Konyabucağı Mahallesi yol kavşağında çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle traktör ters dönerken sürücü İsmail Ş. ağır yaralandı. Kamyonette bulunan 2 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi altına alındı.İHA