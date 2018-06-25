

- Isparta’da oy kullanırken fotoğrafını çeken 6 kişi yakalandı



- Isparta’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde yasak olmasına rağmen oy kabinlerinde kullandığı oy pusulasının fotoğrafını çektiği tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zübeyde Hanım İlkokulu’ndaki 1224, Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi’ndeki 1290, Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi’ndeki 1304, Nazmi Toker Ortaokulu’ndaki 1388, Mustafa Gözütok Ortaokulu’ndaki 1140 ve Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’ndaki 1025 nolu sandıklarda oy kullanırken fotoğraf çekmeye çalışan 6 kişi görevlilerce yakalandı. Yakalanan seçmenlerin adli işlem yapılmak üzere, güvenlik güçlerine teslim edildiği öğrenildi.

3 işyerine seçim yasağına uymamaktan işlem yapıldı

Öte yandan, kentte seçim yasakları kapsamında açık olmaması gerektiği tespit edilen 3 işyerine işlem yapıldığı kaydedildi.



İHA