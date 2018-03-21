Isparta’da Nevruz Bayramı, Ülkü Ocakları tarafından SDÜ 19 Mayıs Amfisi’nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Isparta’da Ülkü Ocakları İl Başkanlığı koordinesinde, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrenci topluluklarının da katkılarıyla 19 Mayıs Amfisi’nde Nevruz kutlaması yapıldı.Etkinliğe Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. SDÜ Doğu Yerleşkesi’ndeki 19 Mayıs Amfisi’nde Türk ve yörük kültürüne temsil eden kıl çadırlar kurularak, Mehteran Takımı gösterileri eşliğinde alanda tarih boyunca kurulan 16 büyük Türk Devleti, Türki Cumhuriyetler ve ay yıldızlı Tük Bayrağı dalgalandırıldı. Meydanda ayrıca, Türklerin Ergenkon Destanı’nda demir dağları eritmesini temsilen örs üzerinde demir dövülerek, nevruz ateşi yakıldı. Etkinliğe katılanlar, nevruz ateşi üzerinden atlayarak ayrıca baharın gelişini de kutladılar. Ülkü Ocakları mensubu öğrencilerin organize ettiği etkinlikte, SDÜ Tarih - Türkçe - Türk Dünyası ve Akraba - Politika Tasarım ve Finansal Yönetim Topluluklarına üye öğrenciler de yer aldıSDÜ’de organize edilen etkinlik ve nevruz hakkında konuşan Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, “Nevruz, Türklerin demir dağları ateşiyle eriterek, Orta Asya’dan ilk defa tutsak tutulduğu coğrafyanın içerisinden çıktığı gündür. Nevruz, bu ateşin demir dağları eriterek, Türkü dünyaya taşıyan Börteçine öncülüğüne dünya kapılarının Türk’e açıldığı gündür. Biz bu günü kutlarız. Bu günü kendilerine atfetmiş olan bazı etnik kesimler ülkemizde mevcuttur. Fakat, Nevruz Türkün öz ve öz bayramıdır. Bizler ne olursa olsun, nevruzdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.SDÜ’de bir süredir Nevruz kutlaması yapılmadığını, ancak 2015 yılından sonra ilk defa bu yıl Ülkü Ocakları öncülüğünde kutlama yapıldığını kaydeden Başkan Umur Güzerin, “Güzel bir kutlama gerçekleşti. Gördüğünüz üzere Yörük çadırlarımız kuruldu. Pilavlarımız dağıtıldı, ateşimiz yakıldı, demirimiz dövüldü. Türkün öz bayramı tekrar kutlandı. Biz bu bayramı her zaman kutlamalıyız” ifadelerini kullandı.Başkan Güzerin ayrıca, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli kahraman Mehmetçik için başarı dileklerinde bulunarak, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.SDÜ’deki Nevruz kutlamaları, olaysız şekilde son buldu.ISPARTA (İHA)