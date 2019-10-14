Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol

Bir çok turizm çeşitliliğini bünyesinde barındıran Isparta’da hafta sonu DAVRAZ OFF-ROAD ofroad grubu alınan özel izinler ile Gölçük Tabiat parkından Sağalassos antik kentine uzanan adrenalin yolunda özel araçları ile parkur tatmamladırlar.

Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol
ISPARTA
G.Tarihi: 14.10.2019 18:36
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Isparta Düğün Salonları
**Isparta’da Doğadan Antik Kente Giden Yol**

Muhteşem bir doğa, zengin yaban hayat. Kimi zaman ovada, kimi zaman çalılıklar arasında, kimi zaman ise tepelerde olağanüstü bir yolculuk. Dağların yüksek kesimlerine kadar uzanan yolları keşfetmek ayrı bir heyecan. Isparta merkezinde bulunan ve Güneybatı Anadolu'nun tek kaldera gölünü içinde barındıran Gölcük Tabiat Parkı’ndan, geçmişi milattan önce 3000 yılına dayanan Sagalassos Antik Kenti’ne uzanan yol, “Off- road” heyecanı yaşamak isteyenler için de farklı deneyimler sunuyor. Parkur aynı zamanda Motokros, Dağ Bisikleti, Doğa Yürüyüşü gibi sporların da yapılmasına oldukça elverişli.

Birçok turizm faaliyetini bünyesinde barındıran Isparta’da hafta sonu Davraz Off-road Grubu, Isparta Valiliği ile Doğa ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan özel izinle eşsiz doğasıyla doğaseverleri cezbeden Gölcük Tabiat Parkı’ndan Sagalassos Antik Kenti’ne uzanan 22 Km’lik adrenalin yolunda parkur geçişi yaptılar.

Keyifli Bir Yolculuk

Gölcük Tabiat Parkı’nda toplanan yaklaşık 12 araçlık Davraz Off-road grubu buradan yola çıktı. Başlangıç kilometreleri stabilize yolda ilerleyen parkurda ardından araçlar, etrafı birbirinden farklı ağaçlarla kaplı sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan dar yollardan ilerlemeye başladılar. Gölcük Krater Gölü’nün de kuş bakışı görüldüğü çoğunluğu tırmanış geçişlerinden oluşan parkurdan geçiş yapan ekip üyeleri güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alındığı araçlarıyla manzaranın ve yolun tadını çıkardılar.

Doğanın eşsiz güzelliğini 4×4 heyecanıyla birleştiren grup dik ve sarp parkur geçişinin ardından Pürenli Ovası’ndan ise tozu dumana katarak ilerlediler. Zaman zaman görüş mesafesinin hiç olmadığı geçişte grup üyeleri telsizlerle haberleşti. Grup üyeleri Suriye’nin Kuzeyinde kahraman ordumuz tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermek amacıyla da araçlarını Türk bayrakları ile donattılar. Isparta Valiliği Basın ekibi de zorlu parkuru gelişmiş teknik ekipmanlarla 3 kişilik bir ekiple takip etti.

Manzara Büyülüyor

Gölcük Tabiat Parkı geçişinin ardından ise ekip üyeleri zirve tırmanışına geçti. Tırmanış etabı irili ufaklı taşlardan oluşan zorlu bir yol. Ama 4x4 araçlar için bu pek sorun oluşturmuyor. Tırmanışın zirve noktası ise Isparta Burdur sınırında bulunan Ak Dağ. Dağda sizi muhteşem bir panoramik manzara bekliyor. Zirveden baktığınızda gözün görebildiği en uzak noktada Eğirdir Gölü size göz kırparken, sırasıyla Davraz Dağı, Isparta şehir merkezi, bereketli ovalar, yalçın dağlar, Gölcük Gölü ve Tabiat Parkı manzarasından kendinizi alamıyorsunuz.

Parkur teknik anlamda kolay bir geçiş sağladığından Davraz Off-road Grubunun bazı üyelerini aileleri de yalnız bırakmamış. Davraz Off-Road grubu başkanı İslam Antalyalı, parkurun en büyük özelliğinin doğa içinden ilerleyerek antik bir kente ulaşılması olduğunu belirtirken diğer üyeler ise parkurun çok keyifli olduğunu söyleyerek tüm doğaseverleri ve Off-road tutkunlarını parkura davet ediyorlar.

22 kilometrelik parkur Burdur’un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti’nde son buldu. Antik kent girişinde araçlarını park eden Davraz Off-road Grubu üyeleri, geçmişi milattan önce 3000 yılına dayanan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sagalassos Antik Kenti’nde tarihi bir yolculuğa çıktılar.
 
 
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