- Isparta Belediyesi tarafından devam eden gül dikim çalışmaları Çayboyu’nda devam ediyor.Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü mahallelerde gül dikim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çayboyu’nda damla sulama sistemi kurulum çalışmaları sürerken gül dikim çalışmaları da başladı. Isparta Belediyesi bu yılki dikimlerle birlikte şehre bir milyon adet gül dikimini tamamlamış olacak. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da Çayboyu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Günaydın, her şeyin bir ömrünün olduğunu ve buna bağlı olarak da Çayboyu’nda yenileme ve gül dikim çalışmalarının yapıldığını söyledi.Baştan sona Çayboyu’nda gençleştirme ve peyzaj çalışmalarının başlatıldığını belirten Günaydın, “Şehircilikte yaptık, bitti demiyoruz. Çayboyu’nu 18 sene önce yapmıştık. Artık günümüzde yenileme çalışmalarına girdik. Hiçbir masraftan kaçmadan Çayboyu’nu damla sulama sistemine kavuşturuyoruz. Yine peyzaj çalışmaları kapsamında da binlerce gül dikiyoruz. Çalışmaları bende yerinde takip ediyorum. Çayboyu’nda bir miktar gül çeşitlerimiz vardı. Bunu çoğaltıyoruz, yeni peyzaj çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bölgede eskiyen bordürleri yeniliyoruz. Halkımızın en mutlu olduğu bölgelerden birisi olan Çayboyu’nu güzelleştirerek halkımıza teslim ediyoruz. Bu yıl gül dikiminde bir milyona ulaşıyoruz. Kaldırımıyla, yoluyla, parkıyla, bahçesiyle şehri yeşil yaptık, bir milyon ağaç yetiştirdik. Isparta’mız eski yeşil Isparta unvanını tekrar kazandı. Şehrimize birkaç ayda 27 park kazandırdık. 15 kilometre yürüyüş yolları yaptık. 3 seneden buyana şehir süsleme çalışmalarımız devam ediyor. Atölyelerimizde bize has çalışmalar yapıyoruz” dedi.İHA