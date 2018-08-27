- Isparta’da Haziran ve Ağustos ayları arasında 618 çift nikah işlemlerinin ardından hayatlarını birleştirdi.Isparta’da 1 Haziran ile 3 Ağustos tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde nikah yaptırmak için sıra alan 612 çift evlendirildi. Isparta il merkezinde yalnızca Kurban Bayramı’nda ise 6 çift çifte bayram yaparak, dünya evine girdi.Vatandaşların, düğün merasimlerini havaların ısınmasıyla birlikte genellikle yaz döneminde yaptırmak istediğine dikkat çeken Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan, son 3 ay içerisinde yapılan nikah işlemlerinin yıla vurulduğunda en yoğun döneme denk geldiğine işaret etti. Yaz dönemindeki nikah yoğunluğu nedeniyle, müdürlük personelinin dönüşümlü olarak izin kullandığını ifade eden Kayacan, bazı günlerde izin kullanması gereken personelinin mesai mefumu gözetmeden, insanların nikah işlemleri için izinlerinden feragat ettiğini söyledi.Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak, vatandaşa en iyi hizmeti vermek adına görev yaptıklarını aktaran Kayacan, resmi nikah işlemleri için kendilerine müracaat eden çiftlerin gelir durumlarına göre, belediye olarak gereken destek ve yardımların da yapıldığı kaydetti.Düzenlenen nikah ve düğün törenlerinin çoğuna Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın da vakti olduğu ölçüde katılım gösterdiğini ileten Kayacan, “Başkanımız, özellikle sosyal, kültürel ve geleneksel konularda oldukça hassas bir insan. Kim olursa olsun, vakti bulunduğu ölçüde nikah - düğün - cenaze gibi etkinliklere katılmaya gayret gösteriyor. Başkanımız bazı zamanlarda, çiftlerin nikahlarını kıymak için kendisi bizzat görev yapıyor. Tüm çaba ve gayemiz, belediyemiz adına halkımıza en iyi ve sağlıklı hizmeti sunabilmek” dedi.Kayacan ayrıca, yaz tatili dönemi sona erinceye kadar nikah işlemlerinin yoğun geçeceğini belirterek, şu anki sayısının artacağını iletti.İHA