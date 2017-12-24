Isparta Belediye Meclisi Trump'a Ateş Püskürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Isparta Belediyesi Meclisince kınandı.Isparta Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2.oturumu, belediye meclisi toplantı salonunda Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından, meclisi kapatmadan önce, Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını sert bir dille kınadıklarını söyledi. Meclis adına açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Trump kafasına göre takılarak, Kudüs’ü, İsrail’in başkenti ilan ediyor” dedi.ABD Başkanı Donald Trump’ı tarih, bilgi ve insanlıktan yoksun olarak tanımlayan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Dünyayı karıştıran bir insan. Suriye’ye PKK/PYD’yi doldurdu, TIR’lar dolusu silah veriyor ve maşa olarak kullanıyor. Bu yaptıklarının ana hedefi Türkiye’dir. Şu anda da Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı aldı. Buna karşın Türkiye ve siyasiler tek vücut olmuştur. Osmanlı bu bölgeyi 400 sene boyunca, 3 dine de yüksek saygı göstererek, en ufak bir hadise yaşanmadan idare etmiştir. Trump’ın tarihten haberi yok, büyük ülkeyim diyorsan sende Osmanlı gibi ol. Kudüs İslam’ın ilk kıblesidir. Trump’ta din, insan sevgisi, saygısı yok. Dünya’yı yakmak için gelmiş bir insan. Filistin’de binlerce insanı şehit ettiler, ibadetlerini engellediler. İsrail’de aynı şekilde yoksun bir millet. ABD Başkanı Trump’ı kınıyorum, tarih okusun, tarihten ders alsın, Atatürk’ü örnek alsın” şeklinde konuştu.Konuşmanın ardından Isparta Belediye Meclisinin MHP’li ve AK Partili Üyeleri de kınamaya oybirliği ile katıldıklarını belirten oy kullandı.