15 Temmuz, milli iradenin, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir zaferdir. Kuşkusuz bu zafer şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük fedakârlıklarıyla elde edilmiştir.Şehit ve gazilerimizin, kahraman milletimizin 15 Temmuz’un 3. yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünde, FETÖ’cü darbeci teröristlere, vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacağız.15 Temmuz, Çanakkale ruhuyla milli iradenin yeniden inşa edildiği, milletimizin büyük bir zaferle taçlandırdığı 2. Kurtuluş savaşıdır.15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiş, geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanı yazmıştır.FETÖ’nünTarih boyunca unutulmayacak olan demokrasi ve milli iradenin mutlak zaferine şahitlik eden şehit yakınlarımıza, gazi ve gazi yakınlarımıza, aziz milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere ülkemizin geleceği uğruna, vatan aşkıyla canını hiçe sayan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının onların bize emaneti olduğu gerçeğinden hareketle daima yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyorum.