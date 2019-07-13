ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI
15 Temmuz, milli iradenin, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir zaferdir. Kuşkusuz bu zafer şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük fedakârlıklarıyla elde edilmiştir.
Şehit ve gazilerimizin, kahraman milletimizin 15 Temmuz’un 3. yıldönümünü idrak ettiğimiz bugünde, FETÖ’cü darbeci teröristlere, vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadeleyi asla unutmayacağız.
15 Temmuz, Çanakkale ruhuyla milli iradenin yeniden inşa edildiği, milletimizin büyük bir zaferle taçlandırdığı 2. Kurtuluş savaşıdır.
15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını büyük başarıyla vermiş, geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanı yazmıştır.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği büyük bir ders olmuştur. Yapılan teşebbüsün adı vatana ihanettir.
Türkiye'nin FETÖ ihanet çetesi aracılığıyla bir saldırıya, bir işgal girişimine maruz kaldığını gören milletimiz hemen harekete geçmiştir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, vatan, millet, istiklal ve istikbal tehlikeye düştüğünde birlik ve beraberliği sağlayarak nasıl tek bir yürek olunabileceğinin bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
Tarih boyunca nice ihanet ve badireye göğüs germiş olan milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha kendisinden bekleneni hakkıyla yerine getirmiş, vatanı ve milleti için hareket halindeki helikopterlerden, tanklardan açılan ateşlere aldırış etmeden göğsünü siper etmiş, canını ve kanını vermekte asla tereddüde düşmemiştir.
Yine tutulan demokrasi nöbetleri ile bu aziz vatanın sahipsiz olmadığı, Türkiye’yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvetin bulunmadığı dünyaya bir kez daha haykırılmıştır.
15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, sadece şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize değil, tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur.
Tarih boyunca unutulmayacak olan demokrasi ve milli iradenin mutlak zaferine şahitlik eden şehit yakınlarımıza, gazi ve gazi yakınlarımıza, aziz milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.
Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere ülkemizin geleceği uğruna, vatan aşkıyla canını hiçe sayan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz ile gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının onların bize emaneti olduğu gerçeğinden hareketle daima yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyorum.