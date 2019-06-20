Isparta 2019 yılı Kültür ve Turizm faaliyetleri açıklandı

Isparta 2019 yılı Kültür ve Turizm faaliyetleri açıklandı
ISPARTA
G.Tarihi: 20.06.2019 19:02
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Isparta Düğün Salonları
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü haber bülteni

2019 Yılı İlk 6 Aylık Yapılan Faaliyet Raporu
 
2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde Göller Bölgesi Eko-turizm Gelişim Bölgesi sınırları içinde yer alan Isparta İli, Dedegöl Dağı-2998 m ile 300 m Yazılı Kanyon arasında değişen yükseltisi, Kızıldağ gibi Milli Parklarıyla, Pisidia Antiokheia Antik Kenti gibi Kentleriyle, Eğirdir, Kovada, Gölcük gibi gölleriyle alternatif turizm çeşitlerinden doğa yürüyüşü (trekking), araçlı ve çadırlı kamp, yamaç paraşütü, dağcılık, mağaracılık, avcılık, bisiklet, yelken, foto safari gibi faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği bir coğrafyadır.
“Güller Diyarı” olarak bilinen adı "gül"le özdeşleşen Isparta'da, başta gül olmak üzere son yıllarda üretimi artan lavanta ve zambak gibi aromatik bitkiler, ekonomik getirisinin yanı sıra yöre turizmi açısından da büyük önem taşımaktadır. Isparta’da 100 yılı aşkın süredir üretilen gül, kültüre, günlük yaşantıya hatta isimlere kadar işlemiştir. Yıllık yaklaşık 15 bin ton gül üretimimizle, dünya gül yağı ihtiyacının % 65’ini Isparta karşılamaktadır.
2018 yılı sonu ve 2019 yılı başlarında ilimiz adına katılım sağlanan fuarlarda yapılan tanıtım çalışmaları, düzenlenen çalıştaylar ile Eko turizm alanında önemli gelişmeler kaydedilmiş ve seyahat acenteleri tur operatörlerinin tur paketlerine eklendiği görülmektedir. Isparta Gül hasadı için acentelerin sunduğu paket programlarla kente gelen turistler, sabahın erken saatlerinde bahçelerde gül toplamakta, gül suyu ve gül yağının çıkarılma işlemini gözlemleme olanağı bulmaktadır. Yani Gülün fideden hasada, hasattan ürün olana kadar geçen hikâyesine tanıklık etmektedir.
Yağ Gülünün ekonomik değerinin dışında görsel güzelliklerle de hasat dönemlerinde yerli ve yabancı binlerce turisti bölgeye çekmektedir. Böylece kenti ziyaret eden yerli yabancı turist sayısı, her geçen yıl artmaktadır.    
Akdeniz ve Ege kıyılarındaki deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra Anadolu'nun pek çok köşesinde hızla gelişen alternatif turizm alt dalı olan agro turizm türlerinden lavanta turizmi ile ziyaretçi sayısı her yıl artmaktadır.
İlimiz, binlerce yıllık tarihi, geleneksel halk kültürü, muhteşem doğal güzellikleriyle her türlü turizm çeşitliliğine sahip ülkemizin nadir illeri arasındadır. İlimiz, sahip olduğu bu değerleri sayesinde turist sayısını her geçen gün arttırmaktadır. İlimizde konaklayan turist sayısı 2017 yılında yaklaşık 431 bin iken, 2018 yılında 448 bin olmuştur. 2018 yılında İlimizde turist sayısı  % 4 artış göstermiştir. 2018 yılının ilk 4 ayında konaklayan turist sayısı 127.844 iken 2019 yılının ilk 4 ayında % 30 artış ile konaklayan turist sayısı 166.528 olmuştur.
Akdenizin İncisi, Davraz Kayak Merkezi’nin tanıtımı amacıyla yapılan çalışmalar ve yatırımlar da devam etmektedir. 2019 yılında Davraz Kayak Merkezi’ndeki otellerde yaklaşık 13 bin kişi konaklamıştır. Ayrıca, 2019 kış döneminde, mekanik tesisleri kullananların sayıları, yaklaşık 60 bin kişidir. 5. Mekanik tesis hattının tamamlanmasıyla bu sayı daha da artacaktır.
Isparta’nın son dönemlerde parlayan yıldızı olan gül, lavanta, zambak ve kiraz çiçeği turizmi ve eko-turizm konularında yapılan yatırımlar; Bakanlığımızın turizm altyapı çalışmalarına verdiği destek; geliştirilen ve yapılan projeler; belediyelerin, derneklerin ve ilçelerin düzenlediği ve yerel kültürel değerlerin tanıtımına katkıda bulunan festivallere yapılan maddi destek; katılmış olduğumuz turizm fuarlarında gülleri, lavantası ve gölleri ile dikkatleri çeken Isparta standımızda; antik çağlardan bu yana çok sayıda medeniyete ev sahibi olan bölgenin tarihi, antik kentleri, müze ve ören yerleri, eko, sağlık, inanç ve kültür, kış turizmi, spor, yayla gibi alternatif turizm zenginlikleri tanıtımlarımız ile bu alanda yaşanan turizm hareketlerine katkı sağlamaktadır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün sektörle yaptığı çalışmalar neticesinde son 1 yılda Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli 3 ve 4 yıldızlı 2 otel hizmete girmiştir. Ayrıca İlimizdeki yıldızlı otel sayısında artış olmuştur.  İlimizin turizm durumunu görüşmek üzere otel yöneticileri,  Acenta temsilcileri ile İlimiz Turizmi ve Tur Programları ve Doğa Sporları Derneği ve Kulüpleri ile İlimiz Turizmi ve Düzenlenen Etkinlik Programları değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Seyahat acentaları ile düzenlenen turların kalitesinin arttırılması ve belgesiz kaçak turlarla seyahat acentacılığının önlenmesi amacıyla yapılan sıkı denetimler de hizmet kalitesini arttırmıştır.
Haziran ayı başından ilimizdeki belgeli otellerle yapılan görüşmelerde Haziran 15- Ağustos sonu erken rezervasyon taleplerinde % 100’e yakın doluluk oranları olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’nin Gül Bahçesi Isparta’nın, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile doğal güzelliklerini yurt içi ve yurt dışında tanıtılması, ilimize gelen yerli ve yabancı turistlere enformasyon hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi amacıyla Müdürlüğümüzce tanıtıcı materyaller Valiliğimizin desteğiyle de sürekli çeşitlendirilerek güncellenerek çoğaltılmaktadır.
            Değerli basın mensuplarımıza ve tüm halkımıza duyurulur.
             
 
  ISPARTA VALİLİĞİ
                                                                                        (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
 

 
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