İSPANYOL TURIST KAFILESI GELENDOST VE ELMASINA HAYRAN KALDI

Konya, Yalvaç ve Isparta istikametindeki İspanya turist kafilesi Gelendost kaymakamı Mehmet Kılıç ve Ak parti ilçe başkanı Metin Önal ve yardımcısı Hasan Hüseyin Yurttaş tarafından Gelendost 'da karşılandı. Yemeklerini Gelendost 'da yiyen ispanyol turist kafilesine Gelendost elması,kiraz ve kaysı ikram edildi.Tercüman tarafından ilçe misafirperverlik ve sıcak karşılamadan memnun olduklarını ifade ederek ,Gelendost elmasının görünüm ve lezetini harika bulan kafile ilçeden memnun ayrıldı.Kaynak: Gelendost'un sesi