İmar affı için kritik açıklama... Tarih belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışını, imar alanında son 30 yılın en önemli olayı olarak değerlendirdi.



Hükümet tarihi bir karar alarak, yıllardır büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan imar affıyla ilgili adımları attı. 14 milyon yapıyı ilgilendiren İmar Barışı için başvuruların seçimlerden önce başlaması planlanıyordu. Ve nihayet beklenen tarih Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından açıklandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışını, imar alanında son 30 yılın en önemli olayı olarak değerlendirirken, "13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'ne vatandaşlar 8 Haziran cuma gününden itibaren başvurabilecek. Başvuru süresi ise 31 Ekim'de sona erecek" dedi.



YAPI KAYIT BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Yapı Kayıt Belgesi için başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. E-devlet'i tercih etmeyen vatandaşlar ise başvurusunu bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlar üzerinden yapacak. Başvuruların takibi yine e-devlet üzerinden yapılacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Cuma gününden itibaren vatandaşların hem başvurularını kabul edecek, hem de bilgi ve destekte bulunacak. Başvurular 8 Haziran Cuma gününden başlayıp, 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek.