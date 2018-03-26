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İkinci elde yeni dönem! Göreve başladılar

İkinci elde yeni dönem! Göreve başladılar
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İkinci elde yeni dönem! Göreve başladılar

İkinci el araç piyasasına nitelikli eleman dönemi geliyor. İstanbul Ticaret Odası'nın öncülüğü ile üniversitelerde bölümün açıldığı satış danışmanlığında 260 kişi göreve başlarken Başkan Öztürk Oran, "Nitelikli satış danışmanları piyasa için şart. Böylesi önemli bir ticari hacim gerekli eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirmelerin yapılması ile beslenebilir" dedi.

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, İTO’da düzenlenen ve ikinci el otomotiv ticareti konusunun tüm taraflarca masaya yatırıldığı toplantı İTO Başkanı Öztürk Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi Başkanı Ziya Alp Gülan ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Oran, Türkiye’deki ikinci el piyasasına ilişkin bilgi verdi.

BU BÜYÜK PİYASAYA EĞİTİM ŞART

 

Piyasanın çok büyük bir hacme sahip olduğunu belirten Oran, şunları söyledi: “Ocak-kasım döneminde Türkiye’de, 6 milyon 700 binden fazla araç el değiştirdi. Geçen yıl bu rakam, 6 milyon 200 bin seviyelerindeydi. Yani yıllık bazda yüzde 10’un üstünde artış oldu. Pazar büyük, satışlar artıyor, piyasa canlı. Dolayısıyla bu kadar büyük bir ekonomik hareketliliğin olduğu yerde nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da bir o kadar kritiktir. Böylesi önemli bir ticari hacim gerekli eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirmelerin yapılması ile beslenebilir. Nasıl ki hizmet sektörünün hemen her alanında nitelikli satış danışmanları, piyasaların sağlıklı işlemesi için elzemdir burada da net şekilde görüyoruz ki burada da satış danışmanları çok önemli, nitelikli kişilerden oluşması, eğitimli olması, güven verici olması lazım.”

260 DANIŞMAN İŞE BAŞLADI

Bu ihtiyaç doğrultusunda Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi’nin güzel bir adım attığını hatırlatan Oran, 2. el araç konusunda satış danışmanlarına yönelik bir eğitim projesinin hazırladığını anlattı. Oran, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne bağlı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bu eğitimlerin başlatıldığını bildirerek, 2015’ten bu yana “2.El Otomotiv Satış Danışmanı Eğitim Programı”nı sürdürdüklerini söyledi. Oran, bu eğitimlerden, 3 yıl içinde toplam 7 etapta, 260 sektör çalışanın yararlandığını bildirdi.

DEVLETİN ELİ 2. ELE DE DEĞSİN

“2. el araç işinde en önemli husus güven” diyen Oran, satış danışmanlarının aracın her türlü yönünü, avantajlarıyla birlikte eksiklerini ve kusurlarını da alıcılara iletmesi gerektiğini söyledi. Oran, “Buradan bir çağrıda bulunuyorum, gelin birlikte öyle bir konuya parmak basalım ki, bütün ülkede ikinci el araçları da ilgilendirsin, alıcıları daha mutlu etsin, satıcıları da huzurlu etsin. Ben derim ki, devletin eli bu işin içine girmeli. Yeminli mali müşavirler gibi, bu sektöründe ekspertizini yapacak, devletin de bir elemanının içinde olacağı bir sistem kuralım” dedi.

3,5 milyon araç hurda kapsamında

KPMG Türkiye Vergi Şirket Ortağı Emrah Akın, sektörü heyecanlandıran yeni hurda teşviki/indirimi hazırlığını değerlendirdi. 2018’de hem toplam bütçe gelirlerinde hem de toplam vergi gelirlerinde ÖTV’nin en yüksek paya sahip gelir kaynağı olarak dikkat çektiğini vurgulayan Akın, “2018 için planlanan ÖTV geliri yüzde 8,4 artışla 147,5 milyar lira. Diğer bir anlatımla, 2018’de vergi gelirlerimizin yaklaşık yüzde 22’si ÖTV’den gelecek. ÖTV’nin 23,5 milyar lirasının da motorlu taşıt araçları üzerinden gelmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla hurda indirimi/teşviki ilk önce buraya yansıyacak” dedi. Eski model araçların yakıt ekonomisi bakımından verimsiz olduğunu, Türkiye’nin büyük bir enerji ve hurda ithalatçısı olduğunu vurgulayan Akın, “Bu açıdan değerlendirdiğimizde, sadece iç otomotiv pazarının büyümesini değil, enerji verimliliği ve hurda ithalatımızın yüksekliğini de sorunlu görüyoruz. Uygulamaya alınacak hurda indirimi/teşvikiyle sadece otomotiv sektörü canlandırılmayacak; aynı zamanda hem önemli bir enerji verimliliği adımı atılacak hem de hurda ve enerji ithalatımız azaltılacak” diye konuştu.

KAYNAKYENİ ŞAFAK
TÜRKİYE GAZETE HABERLERİ
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