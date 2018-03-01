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İkinci elde indirim hamlesi

İkinci elde indirim hamlesi
ISPARTA 0
böcüzade

İkinci elde indirim hamlesi

Yeni KDV düzenlemesi ikinci el otomobil satışlarını da etkileyecek. Galericiler, otomobilde satış fiyatı üzerinden değil kâr üzerinden KDV ödeyecek. Böylece otomobil fiyatları eskiye göre daha ucuzlayacak ve kayıt dışı engellenecek.

 

Yeni KDV düzenlemesi ikinci el otomobil satışlarında fiyatları da aşağı çekecek. Meclis'e gönderilen tasarı yasalaşırsa, ikinci el otomobil satışlarında 'özel matrah' uygulaması başlayacak. İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden vergi alınacak. Böylece, 40 bin liralık aracı 46 bin TL'den satan galerici, alış fiyatından değil üzerine koyduğu 6 bin liralık kârdan vergi ödeyecek. Daha az vergi ödemek durumunda kalacak olan galerici satış fiyatını da şişirmeyecek. Bu düzenleme hem fiyatları aşağı çekecek, hem de usulsüz uygulamaların önünü kapatacak.

İKİ TARAF DA KAZANACAK

 

Mevcut sistemde bir galerici vergi mükellefi olmayan bir kişiden KDV'siz 50 bin liraya araç alıyor, bunu 2 bin TL kârla 52 bin liraya satıyor. Sabah'ın haberine göre, bu araç için yüzde 18'e karşılık gelen yaklaşık 9 bin 360 lira KDV ödeniyor. Bu durumda kağıt üzerinde 2 bin lira kâr elde edilmiş görülmesine karşın tahsil edilmeyen KDV devlete ödenmiş oluyor. Şimdiki düzenleme ile 2 bin liranın KDV'si olan 360 lira ödenecek.

ESNAFIN YÜKÜ DÜŞER

Ankara Oto Galericileri Derneği ikinci Başkanı Mustafa Macar, "Mevcut sistemde 50 bin liralık aracı 2 bin lira kârla satan galerici vergi nedeniyle 7 bin 360 lira zarar etmek durumunda kalıyordu. Esnafımız işletmesi adına değil mükellef olmayan yakını adına alımsatım yapıyordu. Bu da kayıt dışılığı artırıyordu. Yeni uygulamayla hem devletin kasası dolacak hem de esnafın üzerindeki yük azalacak. Esnaf, otomobili daha fazla kâr yerine makul bir fiyata satacak" dedi. Macar, KDV Yasası'ndaki "indirilemeyecek KDV" maddesine dikkat çekerek, "Bu madde nedeniyle binek otomobillere ait satış bedeli üzerinden yüzde 1 KDV, haksız yere sektördeki esnafımızın cebinden çıkıyor. Kırtasiyesi kağıt, mobilyacı koltuk, kasap et için ödediği KDV'yi indirebiliyorsa biz de oto alışlarımızda ödediğimiz KDV'yi indirebilmeliyiz. Bu maddeye alımsatım kelimesi eklenerek esnafın mağduriyeti giderilebilir" diye konuştu.

KAYITDIŞILIĞI DA AZALTIR

Otomobilin alım-satım fiyatının tamamı üzerinden vergi ödemek istemeyen bazı galericiler fiyatları yukarı çekiyor ya da vergi mükellefi olmayanlar üzerinden alım-satım yaparak kayıt dışına yöneliyor. Araçların alım-satımını vergi mükellefi olmayan anne, baba, kardeş adına yapıyordu. Yeni düzenleme kayıtdışılının da önüne geçecek. Böylece, miktar düşmesine karşın KDV ödeyen satıcıların sayısı artmış olacak. Yeni düzenlemenin sektörün gelişimini sağlayacağını belirten OYder Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da "Tüm paydaşların beklentilerini karşılayan bir düzenleme oldu" dedi.

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