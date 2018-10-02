İki şartı yerine getiren kıdem tazminatı alır

İki şartı yerine getiren kıdem tazminatı alır
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İki şartı yerine getiren kıdem tazminatı alır
15 yıl sigorta 3600 prim günüyle kıdem tazminatı alma hakkından, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar yararlanıyor. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar da emekli olmadan kıdem tazminatı alabilirler. Kıdem tazminatını, emekli olmadan kimler hangi koşullarda alabilir?

1999 yılında emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a yükseltildi. Emeklilik yaşı yükseltilirken çalışanların kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşamaması için bir hak sağlandı. Buna göre, “kısmi emekli aylığı” bağlanabilmesi için gerekli olan, yaş dışındaki koşulları yerine getiren tüm işçiler, kıdem tazminatı alabilirler.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre bu haktan şimdilik sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler yararlanabiliyor. Normalde işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilmek için iş akdinin feshinin haklı bir nedene dayanması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadınların evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi veya emekli olması gerekiyor.

Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler, 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde, istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyorlar.

YAŞI BEKLEYENLER KIDEM TAZMİNATINI NASIL ALABİLİR?

Emekli olmadan kıdem tazminatı alma koşulları, işe ilk defa başlanan tarihe göre değişiyor. İşe giriş tarihine göre, koşullar şöyle:
- 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler: 15 yıl sigorta, 3600 prim günü.
- 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler: 25 yıl sigorta, 4500 prim günü.
- 1 Mayıs 2008'den sonra işe girenler: 25 yıl sigorta, 5400 prim günü.
- 9 Eylül 1999'dan sonra işe girenler: Sigortalılık süresi 25 yılın altında olmakla birlikte 7000 prim gününü tamamlayarak.

Buna göre, 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar, 7000 prim gününü tamamladıkları takdirde 2024 yılından itibaren emekli olmadan kıdem tazminatlarını alabilecekler. 7000 prim gününü dolduramayanlar ise 25 yıl sigortalılık süresinin yanı sıra işe başladıkları tarihe göre, 4500 veya 5400 prim gününü doldurdukları tarihten itibaren istedikleri an kıdem tazminatını alarak işlerinden ayrılabilecekler.

SGK'DAN YAZI ALMAK GEREKİYOR

Yaş dışındaki koşulları yerine getirerek kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatına hak kazanıldığına dair yazı almak gerekiyor. SGK'dan gerekli yazıyı alanlar, hangi gerekçeyle olursa olsun istifa ettiklerinde kıdem tazminatı alabilirler.

Bir işte çalışırken, SGK’dan yazı almak suretiyle kıdem tazminatını alıp ayrılmış olanlar, girdikleri ikinci işten ayrıldıklarında da aynı yöntemle kıdem tazminatı alabiliyor. Bu konuda yasada herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

YENİ BİR İŞTE ÇALIŞMAYA ENGEL DEĞİL

15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alarak işten ayrılıp yeni bir işe girmenin önünde hiçbir yasal engel yok. Önceki yıllarda işverenlerin itirazı üzerine Yargıtay dairelerinde işçiler aleyhine kararlar verilmişti. En son 2015 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği içtihat kararıyla konu tartışmalı olmaktan çıktı. Bu karar uyarınca, 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alıp işten ayrılan kişi, yeniden başka bir işte çalışma hakkına sahip bulunuyor.

SGK’DAN YAZI ALMADAN İSTİFA ETMEYİN

Sigortalılık süresi ve prim günü koşulunu yerine getirdiği halde, SGK’dan “Kıdem tazminatını alabilir” yazısını almadan istifa edenler kıdem tazminatı haklarını kaybeder. Yazının, istifa ettikten sonra alınmasının faydası yok.

Nitekim Yargıtay 22. Hukuk Dairesi bu yıl verdiği içtihat kararında, 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiği halde önce istifa edip sonradan SGK’dan yazı alan bir işçinin kıdem tazminatı alamayacağına hükmetti.

HER YIL İÇİN 5 BİN 434 TL’YE KADAR TAZMİNAT

Kıdem tazminatı, aynı işverene bağlı işyerlerinde bir yıl ve üzerinde çalışanlara veriliyor. Her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden tazminat ödeniyor. Kıdem tazminatında tavan uygulanıyor ve 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre yeniden hesaplanıyor.

2018 yılı temmuz-aralık döneminde 5 bin 434.42 TL kıdem tazminatı tavanı uygulanıyor. Buna göre, brüt ücreti 5 bin 500 lira olan da 10 bin lira olan da her bir yıl için 5 bin 434.12 TL üzerinden kıdem tazminatı alabiliyor.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğüne Demir atandı
İki şartı yerine getiren kıdem tazminatı alır
Yargıtay'dan kirada oturanlar için emsal karar!
Borcu olanlar dikkat! Müjde geldi
Saatler geri alınacak mı? Karar açıklandı
TSK'ya ait uçağın taşıdığı organla hayata döndü
Isparta’da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 hastaya nakledilecek
Vali Günaydın’dan karış karış Senirkent gezisi
Isparta'da trafik kazası: 1 yaralı
Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Elektrik ve doğalgaza zam geldi
Isparta Davrazspor maçı bu skorla bitti
Isparta’da trafik kazası: 7 yaralı
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Isparta'da otomobil takla atarak otobüs durağına daldı
DENİZDEN YENİ ÇIKAN BALIKLAR DOSTLAR BALIKÇILIKTA
Isparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdi
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM RÜZGARI DEVAM EDİYOR
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var
Konut borcu olanlar dikkat! Bakan'dan kritik açıklama
Isparta'daki KYK Öğrencilerine Müjde! 1 TL
Milyonları ilgilendiriyor! O paralara garanti geliyor
Küçük esnafa büyük kolaylık
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası
Isparta Emniyeti'nden okul çevrelerinde denetim
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye30 Eylül 2018
Huzurevi çalışanı ölü bulundu Huzurevi çalışanı ölü bulundu 28 Eylül 2018
Isparta’da gaspçı katil dehşeti Isparta’da gaspçı katil dehşeti 26 Eylül 2018
SGK'dan binlerce vatandaşa müjdeSGK'dan binlerce vatandaşa müjde26 Eylül 2018
Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü Çocukların kullandığı traktör devrildi: 1 ölü 27 Eylül 2018
Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazasıIsparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda trafik kazası29 Eylül 2018
Isparta Tanıtım Filmi Isparta Tanıtım Filmi 27 Eylül 2018
Isparta'da fiyat denetimi Isparta'da fiyat denetimi 25 Eylül 2018
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığıDevletten gençlere 75 TL cep harçlığı26 Eylül 2018
Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Isparta’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı 26 Eylül 2018
Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Isparta’daki gaspçı katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu 27 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARIISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ UYARI27 Eylül 2018
Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Isparta'da Elektrikli bisiklet park halindeki araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 01 Ekim 2018
Kurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası varKurala uymayan yandı! 1 milyon TL cezası var29 Eylül 2018
ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!ISPARTA'DA ÖKÜZ DÖNER'DEN ÖĞRENCİYE DESTEK!26 Eylül 2018
En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecekEn düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek27 Eylül 2018
Isparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdiIsparta Masa Tenisi Turnuvası sona erdi29 Eylül 2018
Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!28 Eylül 2018
Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı 28 Eylül 2018
Küçük esnafa büyük kolaylıkKüçük esnafa büyük kolaylık29 Eylül 2018