bubble kids

İHOP Isparta Temsilcisi Akçil: “Birincilerin tercihi İmam Hatipler”

İHOP Isparta Temsilcisi Akçil: “Birincilerin tercihi İmam Hatipler”
ISPARTA
G.Tarihi: 28.08.2018 14:12
0
Isparta Düğün Salonları

  - İHOP Isparta Temsilcisi Akçil: “Birincilerin tercihi İmam Hatipler”   
  
- İmam Hatip Okulları Platformu (İHOP) Isparta Temsilcisi Abdurrahman Akçil, Liselere Giriş Sınavı (LGS) nakil süreci devam ederken, tavan puanla dereceye giren öğrencilerin İmam Hatip Liseleri'ni tercih ettiğini savundu. 
İmam Hatip Okulları Platformu Isparta Temsilcisi Abdurrahman Akçil, 
İmam Hatip Liselerinin (İHL) kontenjanlarının boş kaldığı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Akçil, “Son zamanlarda İmam Hatip Liselerindeki öğrencilerin hem nicelik hem de nitelik olarak daha da arttığını görmekteyiz. Batılılaşmayı yanlış anlayan kesimlerin Türkiye'de sürekli İmam - Hatip Liselerini hedef alması ise konunun başka bir dikkat çeken yanıdır. İmam Hatiplileri siyasi bir konu değil, eğitim modeli olarak değerlendirelim. Tüm liseliler içindeki İHL oranı yüzde 50 gibi bir algı oluşturuluyor ya da 'İmam Hatipler boş kaldı, çöktü' deniyor. Oysaki bu 28 Şubat sürecinde yüzde 10'du, geçen yıl 13'tü. Bu yılki tercihlerle birlikte yüzde 16 olacağını sanıyoruz. İHL, hem Türkiye hem İslam dünyası için stratejik bir proje. Çünkü sadece dini eğitim değil, pozitif bilimlerde öğretiliyor. Hem lise hem üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye birincilerini daha fazla göreceğiz” diye konuştu. 
 
“İmam Hatipler başarılı öğrencilerin tercihi” 
Akçil, “Bilindiği gibi bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı, illerde sınavla öğrenci alacak okulları açıkladı. Bu 9 okulun toplam kontenjanı 720 olarak belirlendi. Dolayısıyla, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre en başarılı 720 öğrencinin alınacağı ve geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Isparta’da 9 nitelikli okulun 2’si İmam Hatip Lisesi’nden oluştu. Bu doğrultuda, Isparta’da nitelikli olarak belirlenen Işıkkent Anadolu İmam - Hatip Proje Lisesine 90 ve Şehit Tevfik Akkan Kız Anadolu İmam - Hatip Lisesine 90 olmak üzere, 180 kontenjan verildi. Yapılan tercihlere baktığımızda, bu iki okulumuzun kontenjanlarının tamamının dolduğunu görüyoruz. Bu İmam - Hatip okullarının geldiği noktayı görme açısından sevindirici bir durumdur. Dolayısıyla başarılı öğrencilerin tercihi olan bu iki İmam Hatip Lisemizin kontenjanının artmasına rağmen okulun yüzde 1'lik başarı dilimde olan öğrencilerce tercih edilmesi önemli bir durumdur. Bu okullarımızda Isparta’mızın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli ilinden gelen öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz yaşadıkları şehirde ya da Türkiye'de istediği her okula gidecek puanları varken, gerek Işıkkent Anadolu İmam - Hatip Proje Lisesini gerekse Tevfik Akkan Kız Anadolu İmam - Hatip Lisesini tercih ettiler ve kontenjanımız tamamen doldu. Nakille gidenin yerine de daha yüksek puanlılar geldiği için taban puanımız daha da yükseldi. Bu şekilde sınavsız öğrenci alan İmam - Hatip Okullarımız da aynı şekilde tercih edilmektedir” şeklinde konuştu. 
 Akçil şöyle devam etti; “Tüm bunlar da göstermektedir ki, İmam - Hatipleri tercih eden gençler ve aileler her yıl artıyor. Okulların sınav, eğitim, sanat, sosyal alanlardaki başarıları da artarak sürüyor. Son dönemlerde açılan proje esaslı İmam Hatipler, bu okulların başarısını daha da arttıracak. İmam Hatipler, kendilerinden ve modellerinden kaynaklanan eksikleri biliyorlar. Bu farkındalık önemli ve kıymetli. Türkiye, İmam Hatip Okullarını özgün bir model olarak dünyaya tanıtmalıdır. Elimizdeki özgün modelin farkında olmalıyız.” 

Ä°HOP Isparta Temsilcisi AkÃ§il: âBirincilerin tercihi Ä°mam Hatiplerâ

İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tuğgeneral Bozdemir, Eğirdir turunda
AK Parti 6.Olağan Büyük Kongresi sonrası Isparta İl Yönetiminde revizyon
Ayda 30 bin TL kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti
Müjde hayata geçti! Her ay 650 lira maaş
Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak
Isparta Belediyesi, yaz tatili döneminde 618 çiftin hayatını birleştirdi
Konutta indirim hamlesi!
Limon fiyatı can sıktı! Neden 10 TL?
2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var
1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme
Milyonları ilgilendiriyor! Bugün son gün
Rus hastadan Isparta Şehir Hastanesine tam not!
Isparta'da Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu
Isparta'da dönüş yolundaki tatilcilere önemli uyarı!
Milyonlarca emekli bu kararı bekliyor
Bu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesi
Türkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'da
Isparta Şehir Hastanesinde sağlık turizmi başladı
ISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILAR
Tesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktı
​Konya'da büyük yangın!
Ekonomide önemli adımlar geliyor!
Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor!
Emekli maaşlarının ne zaman ödenecek belli oldu!
Bakan duyurdu! Tam 46 milyar dolar
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
Yurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

​Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta paralı oluyor​Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta paralı oluyor22 Ağustos 2018
Isparta'da hatalı sürücülere ceza havadan geldi Isparta'da hatalı sürücülere ceza havadan geldi 21 Ağustos 2018
Türkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'daTürkiye'de nadir bulunan lavanta balı Isparta'da25 Ağustos 2018
İşsizlik maaşına yeni düzenlemeİşsizlik maaşına yeni düzenleme22 Ağustos 2018
Isparta'da Mangal ateşi 4 evi yaktı Isparta'da Mangal ateşi 4 evi yaktı 22 Ağustos 2018
Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor! Hastanelerde yeni dönem! Zorunluydu, kaldırılıyor! 24 Ağustos 2018
Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak Isparta KYK’ya 98 personel alımı yapılacak 27 Ağustos 2018
Ekonomide önemli adımlar geliyor!Ekonomide önemli adımlar geliyor!24 Ağustos 2018
Emekli maaşlarının ne zaman ödenecek belli oldu!Emekli maaşlarının ne zaman ödenecek belli oldu!22 Ağustos 2018
2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var2020'den itibaren kimse satamayacak! Cezası da var27 Ağustos 2018
Milyonlarca emekli bu kararı bekliyorMilyonlarca emekli bu kararı bekliyor26 Ağustos 2018
Isparta’da 40 acemi kasap, farklı şikayetlerle hastaneye koştuIsparta’da 40 acemi kasap, farklı şikayetlerle hastaneye koştu21 Ağustos 2018
ISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILARISPARTA'NIN KUTSAL KABACA ELMA'SINI FESTİVALDE TANITTILAR25 Ağustos 2018
1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme1 Eylül'de başlıyor! O maaşlara yeni düzenleme27 Ağustos 2018
Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler 25 Ağustos 2018
Eğirdir'de Bayramlaşma Eğirdir'de Bayramlaşma 21 Ağustos 2018
Bu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesiBu habere Dikkat! Borçtan kurtulmak için son pazartesi26 Ağustos 2018
Tesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktıTesla'ya sürpriz rakip! 'supercar' görücüye çıktı25 Ağustos 2018
Bakan duyurdu! Tam 46 milyar dolarBakan duyurdu! Tam 46 milyar dolar22 Ağustos 2018
Isparta Şehir Hastanesinde sağlık turizmi başladı Isparta Şehir Hastanesinde sağlık turizmi başladı 25 Ağustos 2018