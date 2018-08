Isparta Belediyesinin mahallelerde başlattığı ve bugün artık son noktasına yaklaştığı sokak bazlı altyapı ve asfalt çalışmalarının son durağı Ayazmana Mahallesi oldu. Ayazmana Mahallesinin alt bölümünde bulunan sokak ve caddelerde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünce çalışma sürdürüldü. Altyapısı yenilenen, doğalgaz hatları çekilen sokak ve caddelerde Fen İşleri Müdürlüğü asfalt çalışması başlattı.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın Ayazmana Mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Günaydın yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Uzun senelerden buyana eski asfalt ile idare eden Ayazmana Mahallemizin alt bölümlerinde çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgede yerleşim azdı ancak son zamanlarda yeni yapılaşmalar oldu. Ayazmana Mahallesinin üst kısmı ile Halıkent Mahallemizin asfalt işlerini yapmıştık. Burada da ciddi bir alanımız var. Burada yerleşimin seyrek olması, yamaç bölgesinde yer almasına rağmen biz bir daha buraya şantiye girmesin, her işini bitirelim istedik. Bu bölgemizde yağmur suyu hattı da yapıldı. Evler dağınık hem de rampalı yerlerimiz var. Buranın her yerine şu anda doğalgazını bağladık. Bu mahallemizi bitirdik. Biraz oyalanma oldu zannedenler var, ancak doğalgazın, yağmur suyu hatlarının bitmesi ve zeminin oturması lazımdı. Bitümün her an zamlandığı bir zamandayız, ama bu mahallemizin asfaltını da bitireceğiz. Burada ciddi bir emek verildi, hangi mahallede vermiyoruz ki. Çok şükür bu zorlukları da aştık. Asfaltın arkasından koda göre bordür kaldırım çalışmaları da yapılacak. Şehrimizi bir bütün olarak ele alıyoruz, bu bütünlük bu mahallemiz için de geçerli. Bu çalışmaların başta Ayazmana Mahallesi sakinlerimiz olmak üzere Isparta’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum”Başkan Günaydın’ın incelemelerine eşlik eden Ayazmana Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocaer de, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Kocaer, “Mahallemizin bu bölgesinde yağmur suyu hattı yoktu bu bitti. Yine doğalgaz hattımız yoktu, bu çalışmalarda tamamlandıktan sonra bu bölgemizde asfalt çalışması yapılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.ISPARTA BELEDİYESİ