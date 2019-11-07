Harmanören köyünde yaklaşık 4 yıl önce Ömer Tetik öncülüğünde kurulan Harmanören Spor Kulübü, köyün çocuklarını başta kayak olmak üzere güreş ve halter sporlarında yetiştirerek müsabakalara hazırlıyor. Bugüne kadar gönüllülük esasına göre ve kamunun amatör spor kulüplerine verdiği desteklerle çalışmalarını yürüten kulübe Vali Ömer Seymenoğlu’nun çabalarıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (BAKA) destek geldi.Vali Seymenoğlu, çalışmalarını yakından takip ettiği Harmanörenli çocuklarla Davraz Kayak Merkezi’nde tanışmış ardından çocukları Harmanören köyünde ziyaret etmişti. Ziyaretinde ise çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek onlara destek olma sözü de vermişti. Bu sözün ardından Vali Seymenoğlu, Harmanören Spor Kulübünün hazırladığı projeyle BAKA’dan destek alması için büyük çaba sarf etti. Harmanören Spor Kulübü özellikle ekipmanları diğer spor dalı ekipmanlarından daha pahalı olan kayak ekipmanlarının yanı sıra güreş ve halter ekipmanları desteği alacak. Aynı zamanda sosyal ve kültürel faaliyetler içinde destek alacak.Serüvenlerine kayak, güreş ve halter takımlarıyla devam eden Harmanörenli sporcuların köyüne giden Vali Seymenoğlu burada sporcular, eğitmenler ve ailelerle bir araya geldi. Vali Seymenoğlu burada yaptığı açıklamada, “Ben çocuklara bir söz vermiştim Davraz Kayak Merkezi’nin sezon açılışını inşallah kar yağarsa bu yıl birlikte yapacağız. Özellikle belli bir yaş grubundaki çocuklar bizim için çok önemli. Çünkü onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım, kötü alışkanlıklardan uzak tutarken de bazı sosyal etkinliklere özellikle de sporda teşvik etmemiz lazım. Önceki ziyaretimizde burada bir söz vermiştik, demiştik ki: bu çocukların içerisinden milli kayakçı çıkarmamız lazım. O zaman bir proje yapalım BAKA’dan destek almaya çalışalım. Allahımıza şükürler olsun çok yüksek bir meblağ değil ama bu kulübün acil ihtiyaçlarını görebilecek bir meblağ BAKA’dan geçen haftalarda çıktı. Bunun duyurusunu; hem sizlerle hem çocuklarımızla sohbet ederek, tekrar bir moral motivasyon vererek kamuoyuna yapalım dedik. Diğer ilçelerde de ajanstan desteklediğimiz projeler var, ilçeleri dolaşıyoruz ama benim için en güzel olanı en özel ve en önemli olanı bu proje çünkü içerisinde çocuklar var. O zaman siz de bir söz verin Ömer hocanızla ve antrenörlerinizle gayet güzel hazırlanacaksınız ama bunu yaparken de okullarınız ihmal etmeyeceksiniz.” dedi.3 dalda uygulanacak projeden toplam 25 öğrencinin faydalanacağını kaydeden Harmanören Spor Kulübü başkanı Ömer Tetik ise öğrencileri ile birlikte Isparta’nın ve Davraz Kayak Merkezi’nin adını dünyaya duyuracaklarını belirtti.Projeden yararlanacak genç sporcular ise hedeflerini, önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası yarışmalarda Isparta’yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek şeklinde açıklayarak yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti aktardılar.Vali Seymenoğlu ardından Harmanörenli vatandaşlarla bir süre sohbet ederek köyle ilgili talep ve önerilerini dinledi.