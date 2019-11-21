Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim ve Genç Yöneticiler Topluluğunca düzenlenen “Biraz Ben Biraz Reklam” isimli söyleşide Puck Global Ajans Başkanı Haluk Erkmen öğrencilerle buluştu.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Salonunda gerçekleştirilen söyleşide Erkmen, genç kuşağın sektöre kazandırılması amacıyla oluşturulan ve sektörün en iyilerinin yer aldığı ADforce hakkında bilgi verdi. Öğrenciyken iş hayatına yönelik farklı düşünceleri olduğunu belirten Erkmen, üniversitede masal resimlemeye başladığını, bu alanda da ödüller aldığını, bir reklamcılık ajansının teklifi ile bu işe yöneldiğini söyledi. Erkmen, “Hayatın önünüze çıkardığı kapıları doğru açabilmelisiniz. Fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Hayatın size açtığı kapılar sizi siz yapar. Çalıştığınız yerlerde uzun süreli çalışın. İtibarınız sizi değerli kılar.” mesajını verdi.Yapı Kredi’nin ünlü karakteri “Vadaaaa” karakteri ile Bridgestone gibi pek çok bilinen reklamın tasarımcılığını üstlenen Erkmen, reklamları üzerinden örnekler vererek “Reklamcılıkta fikir ve sürdürülebilirlik önemlidir. Az zamanda başarılı işler yapmak önemlidir. İki satır yazı yazarsınız bu diyalogdan insanların beyninde imgeler canlanır. Ne yapacağınızı iyi bilmeniz gerekir. İyi bir basın ilanı karşısındakine bulmaca çözdürür. Keşfettiği için insanlar mutlu olur.” dedi.Erkmen, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Üreteceğiniz işler sizin kim olduğunuzu belirleyecek. 25 yıllık meslek hayatımda şunu öğrendim. Ne yapmak istediğinizi bulun ve bulduğunuz an ona sıkı sıkı sarılın. Mutluluk dediğimiz şeyi hep arıyoruz. Hayatımız boyunca hep peşinden koşuyoruz. Mutluluk bir illüzyondur. Hayat acımasız, zor ve mücadele gerektiriyor. Bu hayatta savaşmanın getirdiği bir şeydir çalışmak. Mutluluk yaptığınız işi sevmektir.”