Günaydın, Pazar esnafıyla buluştu

- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 10 yıldır pazar tezgahı ücretlerine zam yapmadıklarını söyledi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte Karaağaç Mahallesi pazar yerini gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Günaydın’a esnaf tezgah ücretlerinden, vatandaşlar da şehre kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Günaydın, esnaf ve vatandaşların huzur içerisinde alışverişlerini yapabildiklerini söylerken, pazar esnafının geçmiş dönemlerde yaşadığı sorunların ortadan kalktığını, 10 yıl önce göreve gelmesiyle birlikte tezgah ücretlerinde indirime gittiklerini ve o günden buyana da zam yapılmadığını belirtti. Günaydın, “En büyük projelerimizden biri de Isparta’yı ucuz kent yapmak. Bu yolda da ilerliyoruz. Örneğin öğrenci bir liraya otobüse binebilmeli, biniyor. Suyu bir liradan içebiliyor. Kısacası bugün belediyenin cenaze hizmetlerinden tutun aklınıza ne geliyorsa hiç ücret artışına gidilmedi” dedi.İHA