Isparta Valiliği öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde gerçekleştirildiği ‘Gül Kokulu Isparta’ ve ‘Lavanta Diyarı Isparta’ kategorilerindeki “Isparta Çiçek Açıyor” fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ve sergilenmek için seçilen fotoğraflar İYAŞ Park Fuaye Alanı’nda sergilenecek.BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından 13 Nisan’da saat 18.00’de açılacak sergi, 18 Nisan'a kadar gezilebilecek. Yarışma; gül ve lavanta turizminde farkındalığın artırılması kırsal turizmin canlandırılması amacıyla gerçekleştirildi.