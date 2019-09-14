GÖZDE BALIK EVİ SEZONU AÇTI

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Isparta'nın su ürünleri restoranı Gözde Balık Evi yenilenen iç dizaynıyla kapılarını açtı, balık servisi başladı.En taze ve en lezzetli deniz mahsulleri menüleri için ister Gözde Balık Evi'nin sanki bir deniz masalından çıkmış gibi salonuna gelebilir isterseniz tercih ettiğiniz balığı paket olarak götürebilirsiniz.Geniş, ferah iç dizaynı çocuk oyun parkı ve aile salonuyla Gözde Balık Evi menülerinde; tavada balık , ızgara balık, ekmek arasında balık köfte ve balık salataları bulunmakta.