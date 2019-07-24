DSİ Isparta iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Isparta ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı.DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.bölge halkına hizmet verecektir. Sorkuncak Göleti’nin gövde dolgusu tamamlanarak su tutulmuştur. Söz konusu proje kapsamında pompa binası inşaatı ve mekanik aksamların montaj çalışmaları devam etmektedir. Sulama sistemi’de tamamlanmış olanilezirai arazinin sulanması hedeflenmektedir.Temelden yüksekliğisu biriktirme hacmine sahip olacaktamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanmaktadır.Projenin tamamlanması ile 263 kişiye istihdam ve 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllıkTL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir.Fiziki Gerçekleşme Seviyesi: %77Projenin toplam maliyeti: