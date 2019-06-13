Gökkubbe’de dolu dolu 5 gün

2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü açılışı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Gökkubbe’de dolu dolu 5 gün
ISPARTA
G.Tarihi: 13.06.2019 15:13
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Isparta Düğün Salonları
Gökkubbe’de dolu dolu 5 gün
 
2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü açılışı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Gül, gül ürünleri ve kozmetik sektörü temsilcilerinin, alıcı firmalarla bağlantı kurduğu fuarda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak şehrin ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başdeğirmen, “Amacımız vatandaşımızın huzuru, mutluluğu ve refah düzeyinin artmasının yanında ekonomisinin de güçlenmesi için elimizden gelen ne varsa çok daha fazlasını yapabilmektir” dedi.  
Isparta Belediyesi 2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü Festivali yoğun katılımla başladı. Kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde devam etti. Gökkubbe’deki etkinlikler öncesinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre ilk kez gülü getiren Gülcü İsmail Efendi’nin kabrini ziyaret etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindekiler Gülcü Mahallesi Kabristanlığında Gülcü İsmail Efendi’yi mezarı başında ziyaret ederek dua ettiler.
Program saat 18.00’da Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde devam etti. Isparta Belediyesi 2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu,  Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere Isparta protokolünün kestiği kurdele ile açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri tüm stantları akşamın geç saatlerine kadar ziyaret ederek, gül ve kozmetik sektörü temsilcileri ile sohbet etti.
Fuar alanı akşam da iki büyük müzik gurubuna ev sahipliği yaptı. Gökkubbe Fuar alanında Ömer Türkmenoğlu ile Isparta Türküleri Senfonisi gerçekleştirilirken, fuar alanını dolduran vatandaşlar hep birlikte türkülere eşlik etti. Ardından ZGR Müzik Gurubu da Ispartalılara seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla unutulmaz bir akşam yaşatırken, gece havai fişek gösterileriyle son buldu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’in programın başından sonuna kadar eşlik ettiği fuar etkinliklerinin sonunda sanatçılara çiçek takdiminde bulunulurken, Başkan Başdeğirmen, Ispartalılara birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Gecenin finalinde konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konserlerle güzel bir akşam geçirildiğini söyleyerek sanatçılara teşekkür etti. ZGR Müzik gurubunun Isparta’nın has evlatları olduğuna dikkat çeken Başdeğirmen, “Bu arkadaşlarımız bu bölgenin insanları. Bizler bugüne kadar onlarla var olduk, bundan sonrada inşallah var olacağız. Sanatçılarımızın final şarkısı ‘Hayat Bayram Olsa’ birlik olsak, beraber olsak, her gün bayram olsaydı. Birlik beraberlik olduğu zaman her günümüz bayram. Özgür kardeşim ‘2001 yılından buyana buradayım, bu sanatı icra ediyorum, başka yerlerde bu şarkılarımızı söylüyoruz, başka illerden bizleri davet ediyorlar, ancak ilk kez Isparta Belediyesinin bir festivalinde Ispartalılara şarkı söyledik’ diyor” şeklinde konuşarak bundan sonraki programlarda Ispartalı sanatçılara da ağırlık verileceğine vurgu yaptı.
Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü Festivalinin Isparta’ya hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Başdeğirmen, “Bu programlarımızın şehrimize hayırlar getirmesini, ekonomik olarak güç sağlamasını ve gülümüzün çok daha fazla yerlerde bilinirliğinin artmasını istiyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar bunlardır. Fuarda sunulan ürünler Isparta’mızın öz ürünleri. Belediye olarak bunları tanıtarak şehrimizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız da hem vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu ve refah düzeyinin artmasının yanında ekonomisinin de güçlenmesi için elimizden gelen ne varsa çok daha fazlasını yapabilmektir. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe bunları başaramamamız mümkün değil. Hep beraber el ele, kol kola, tek yumruk halinde omuz omuza, bunu başaracağız ve göreceksiniz Isparta’mız her konuda, her şeyin en iyisini, en güzelini yapıp birinci olacaktır” görüşlerinde bulundu.
Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gün boyu düzenlenen programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı P. Albay Bilgin Çetinbağ, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBU Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler,  SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Jandarma Komutanı Jan. Alb. Mustafa Özdurhan, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITB Başkanı Ahmet Adar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, sektör temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
 
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