"Gece Gündüz" Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında Beşinci Oldu

SDÜ BASIN BÜLTENİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Alternatif Enerjili Araç Yarışları" sona erdi.İzmit Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlarda, elektromobil kategorisinde 39, hidromobil kategorisinde 8 araç mücadele verdi. En az enerji tüketen verimli araç olmak için kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışta, Üniversitemiz “Gece Gündüz” isimli aracıyla beşinci oldu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız’ın akademik danışmanlığında, Fizikçi Hidayet Yıldız ile Dr. Mustafa Üstündağ’ın akademik sorumluluğunda yarışmayı başarı ile tamamlayan Bilal Ahmet Karatop, Rümeysa Karatop,Ramazan Oğuz Büyükkaçar, Mehmetcan Üzülmez, Can Berk Tarlı, Hüseyin Samet Kartal, Burak Çil, Selahattin Özhan ile Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu üyelerini tebrik ediyoruz.